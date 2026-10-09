Bữa ăn bán trú: Giữ an toàn từ căn bếp đến lớp học

Đằng sau mỗi suất ăn bán trú là sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà trường, nhân viên cấp dưỡng, giáo viên và phụ huynh, với mục tiêu để mỗi bữa ăn không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn thực sự an toàn.

Mỗi khâu một trách nhiệm

Tại Trường Tiểu học Thái Hòa, một trong những trường có số lượng học sinh bán trú lớn trên địa bàn xã Vật Lại, công tác tổ chức bữa ăn được thực hiện theo quy trình cụ thể. Toàn trường hiện có khoảng 2.500 học sinh, trong đó trên 1.700 em đăng ký ăn bán trú, chiếm hơn 70%.

Với số lượng suất ăn lớn mỗi ngày, nhà trường chú trọng kiểm soát ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm. Khi thực phẩm được đưa đến trường, các tiêu chí về số lượng, chủng loại, tình trạng bên ngoài và giấy tờ liên quan được kiểm tra trước khi tiếp nhận.

Tại khu vực bếp ăn, các công đoạn sơ chế, chế biến được phân tách; dụng cụ phục vụ thực phẩm sống và thực phẩm chín được sử dụng theo quy định. Nhân viên nhà bếp thực hiện vệ sinh cá nhân, trang phục bảo hộ và các yêu cầu về vệ sinh trong quá trình chế biến.

Đoàn công tác của xã Vật Lại kiểm tra bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Thái Hòa. Ảnh: Trần Hằng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Hòa Phùng Thị Bình cho biết, với số lượng học sinh bán trú lớn, nhà trường xác định an toàn bữa ăn phải được bảo đảm bằng một quy trình chặt chẽ với trách nhiệm cụ thể ở từng khâu. Từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, nấu ăn, chia suất đến lưu mẫu đều được thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng lắng nghe phản hồi của học sinh, giáo viên và phụ huynh để kịp thời điều chỉnh những vấn đề liên quan đến chất lượng bữa ăn.

Bữa ăn bán trú của học sinh trường tiểu học Thái Hòa, phân hiệu Đồng Thái xã Vật Lại. Ảnh: Kim Xuyến

Với học sinh, chất lượng bữa ăn được cảm nhận qua những điều rất gần gũi.

“Em thích những món ăn ở trường vì đồ ăn nóng, có nhiều món để lựa chọn. Các cô cũng thường hỏi chúng em hôm nay ăn có ngon không”, Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Thái Hòa, chia sẻ.

Còn Nguyễn Thanh Thư, học sinh lớp 5A8, cho biết: “Ở trường em được ăn cùng các bạn, các cô giáo nhắc chúng em rửa tay trước khi ăn và giữ vệ sinh trong lúc ăn”.

Những phản hồi trực tiếp từ học sinh giúp nhà trường có thêm thông tin để đánh giá bữa ăn từ góc nhìn của người sử dụng.

Với phụ huynh, yếu tố được quan tâm hàng đầu vẫn là an toàn thực phẩm. ông Chu Di Hào, phụ huynh Trường Tiểu học Thái Hòa, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi khá yên tâm khi cho con ăn bán trú tại trường. Điều phụ huynh mong muốn là nhà trường tiếp tục duy trì việc kiểm soát thực phẩm và công khai, minh bạch các khâu liên quan đến bữa ăn của học sinh”.

Đại diện ban phụ huynh Trường TH Thái Hòa kiểm tra giám sát nguồn thực phẩm cung cấp tại Ảnh: Kim Xuyến

An toàn từ căn bếp đến lớp học

Nếu học sinh tiểu học đã có khả năng tự thực hiện nhiều hoạt động trong giờ ăn, thì với trẻ mầm non, việc tổ chức bữa ăn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa bộ phận nuôi dưỡng và giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ.

Tại Trường Mầm non Phú Châu, xã Vật Lại, bữa ăn được tổ chức gắn với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng hằng ngày. Nhà trường có 2 phân hiệu, 5 điểm trường với 864 trẻ và 137 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong khu vực bếp, thực phẩm sau khi đưa tới trường được kiểm tra trước khi nhập bếp. Theo bà Nguyễn Thị Đào, Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng Trường Mầm non Phú Châu, các công đoạn sơ chế, chế biến được thực hiện theo quy định; thức ăn sau khi nấu được chia theo định lượng và phục vụ trẻ trong thời gian phù hợp.

“Với trẻ mầm non, chúng tôi phải đặc biệt cẩn thận ở từng khâu. Từ nhận thực phẩm, sơ chế, nấu ăn đến chia suất đều phải thực hiện đúng quy trình. Chỉ cần một khâu chủ quan là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu”, bà Đào nhấn mạnh.

Khi thức ăn được đưa về lớp, giáo viên là người trực tiếp theo dõi trẻ trong bữa ăn. Các cô hướng dẫn trẻ rửa tay, giữ vệ sinh, đồng thời quan sát khả năng ăn uống và biểu hiện của từng trẻ.

Giáo viên trường mầm non Phú Châu xã Vật Lại chăm sóc các con trong bữa ăn bán trú tại trường. Ảnh: Trần Hằng

Cô giáo Phùng Thị Đông, Tổ trưởng tổ 4 tuổi, Trường Mầm non Phú Châu, chia sẻ, với trẻ nhỏ, giáo viên phải quan sát kỹ trong suốt bữa ăn. Có trẻ ăn nhanh, có trẻ ăn chậm, có trẻ không thích một số món hoặc xuất hiện biểu hiện khác thường. Những thông tin này được giáo viên trao đổi với bộ phận nuôi dưỡng và ban giám hiệu để có hướng xử lý phù hợp.

“Các cô không chỉ quan tâm trẻ có ăn hết suất hay không mà còn phải để ý biểu hiện của trẻ trong bữa ăn. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường, chúng tôi phải xử lý ngay và báo với nhà trường”, cô Đông cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Châu Phùng Thị Phương Thịnh, an toàn thực phẩm là yêu cầu được nhà trường đặt lên hàng đầu trong tổ chức bán trú. Việc kiểm tra được duy trì từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến, vệ sinh khu bếp, chia ăn đến lưu mẫu thức ăn; trách nhiệm của từng bộ phận cũng được phân công rõ ràng.

Theo bà Phùng Thị Phương Thịnh, điều quan trọng là duy trì nền nếp hằng ngày, để việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Kiểm tra thực phẩm đầu vào tại trường mầm non Phú Châu xã Vật Lại. Ảnh: Trần Hằng

Chung tay bảo đảm bữa ăn an toàn

Hiện, toàn xã Vật Lại có 6855 học sinh của 2 trường tiểu học và 3 trường mầm non, trong đó có 5.552 học sinh đăng ký ăn bán trú, đạt tỷ lệ trên 80%. Quy mô học sinh lớn khiến việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học cần sự phối hợp của nhiều bên, từ chính quyền địa phương, nhà trường đến phụ huynh và các đơn vị cung cấp thực phẩm.

Ông Vũ Hồng Giang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vật Lại, cho biết, địa phương xác định bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Xã phối hợp với các nhà trường trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời yêu cầu các trường chủ động thực hiện đúng quy định trong tổ chức bán trú.

Ông Vũ Hồng Giang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vật Lại (người đầu tiên từ bên phải sang) cùng đoàn công tác của xã kiểm tra bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Thái Hòa, xã Vật Lại. Ảnh: Kim Xuyến

Từ một suất ăn đến tay học sinh là cả quá trình phối hợp phía sau. Không chỉ là câu chuyện của căn bếp, an toàn bữa ăn còn được tạo nên từ sự cẩn trọng của nhân viên cấp dưỡng, sự quan sát của giáo viên, trách nhiệm của nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh và vai trò quản lý của chính quyền địa phương.

Ở Vật Lại, những yêu cầu ấy được cụ thể hóa trong từng công việc hằng ngày, từ kiểm tra thực phẩm đầu vào, giữ vệ sinh trong chế biến đến theo dõi học sinh trong giờ ăn bởi đó không chỉ là bữa ăn đủ chất mà còn là sự an tâm của học sinh, phụ huynh và trách nhiệm của nhà trường trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các em.