Bữa ăn bán trú đầu năm học: Cha mẹ cần quan tâm điều gì?

Khi trẻ bắt đầu ăn bán trú, cha mẹ không chỉ cần quan tâm đến thực đơn mà còn nên tìm hiểu nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, khẩu phần ăn và cách nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh.

Những ngày đầu năm học, việc ăn bán trú có thể khiến trẻ chưa quen với giờ ăn, món ăn và môi trường sinh hoạt mới. Cha mẹ nên chủ động trao đổi với giáo viên, nhà trường để nắm rõ lịch ăn uống và những lưu ý liên quan đến sức khỏe của trẻ.

Trước hết, cần tìm hiểu thực đơn theo tuần hoặc theo tháng, bảo đảm có sự đa dạng giữa các nhóm thực phẩm như tinh bột, chất đạm, chất béo, rau xanh và trái cây. Khẩu phần cần phù hợp với độ tuổi, thể trạng và mức độ vận động của học sinh.

Nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến cũng là vấn đề cần được quan tâm. Cha mẹ có thể tìm hiểu đơn vị cung cấp thực phẩm, cách bảo quản, sơ chế, chế biến và lưu mẫu thức ăn. Khu vực bếp ăn cần được giữ vệ sinh, nhân viên phục vụ tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Với trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm, bệnh lý cần kiêng một số món hoặc chế độ ăn đặc biệt, phụ huynh nên thông báo cụ thể cho giáo viên và bộ phận phụ trách bán trú. Những thông tin này cần được ghi nhận để hạn chế nguy cơ xảy ra phản ứng bất lợi.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, ăn chậm, nhai kỹ, uống đủ nước và không tự ý chia sẻ thức ăn khi chưa biết rõ tình trạng dị ứng của bạn.

Nếu trẻ thường xuyên bỏ bữa, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc có biểu hiện bất thường sau ăn, phụ huynh cần trao đổi ngay với nhà trường và đưa trẻ đi khám khi cần thiết. Việc phối hợp thường xuyên giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn, dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ.