Bữa ăn bán trú của học sinh Hà Nội: Tiếp tục kiểm tra, giám sát từng khâu

Bữa trưa của học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt diễn ra đúng giờ. Ảnh: Lê Nguyễn

Sau một vài trục trặc trong tuần đầu năm học 2026-2027, bữa ăn bán trú tại các trường học Hà Nội đang ổn định hơn. Những vấn đề phát sinh được yêu cầu xử lý ngay, để mỗi suất ăn đến đúng giờ, đủ định lượng, an toàn và bảo đảm dinh dưỡng.

Chủ động điều chỉnh

Ngày 14-9, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), bữa trưa của học sinh diễn ra nền nếp, đúng giờ quy định. Nhà trường tổ chức nấu ăn tại trường, hình thức đã được duy trì nhiều năm.

Từ 6 giờ sáng, thực phẩm được tiếp nhận và kiểm tra về nguồn gốc, hồ sơ, hạn sử dụng, chất lượng. Trong quá trình chế biến và trước khi phục vụ, các món ăn tiếp tục được kiểm tra về nhiệt độ, chất lượng cảm quan cũng như định lượng.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt dùng bữa trưa 14-9-2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Sau khi dùng xong bữa trưa, em Phạm Nam Anh, học sinh lớp 6A3 cho biết các món ăn khá ngon, hợp khẩu vị nên em đã ăn hết suất của mình.

Với học sinh tiểu học, do tốc độ ăn chậm hơn, giáo viên và nhân viên có mặt tại lớp để nhắc các em ăn, đồng thời thêm thức ăn, cơm khi học sinh có nhu cầu.

Theo cô giáo Lê Thị Thu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, toàn trường có khoảng 900 học sinh đăng ký ăn bán trú. Trong ngày đầu tổ chức, nhà trường đã điều chỉnh một số khâu để bảo đảm bữa ăn được phục vụ đúng giờ, đúng quy định.

Sau những điều chỉnh ban đầu, nhà trường tiếp tục duy trì tổ giám sát bán trú với sự tham gia của Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng đại diện công đoàn, thanh tra, kế toán...

Cùng với việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 (HanoiCheck), nhà trường vẫn duy trì đường link công khai thông tin bán trú đã thực hiện nhiều năm. Mã QR được niêm yết tại cổng trường và gửi vào các nhóm phụ huynh. Qua đó, phụ huynh có thể kiểm tra thực đơn, thực phẩm nhập vào, nguồn gốc, định lượng và suất ăn mẫu...

Tại xã Thanh Oai, hôm nay (14-9), cả ba trường tiểu học trên địa bàn gồm Kim Bài, Thanh Oai và Phương Trung tổ chức bữa ăn bán trú trở lại cho hơn 2.700 học sinh đăng ký.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, việc chuẩn bị của đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chú trọng hơn; phương tiện vận chuyển bảo đảm vệ sinh và suất ăn được đưa tới trường đúng thời gian. Lãnh đạo xã cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ, theo dõi quá trình tổ chức tại từng trường.

Trước đó, trong hai ngày 7 và 8-9, tại một số trường trên địa bàn xã Thanh Oai còn xảy ra tình trạng suất ăn đến chậm, phương tiện vận chuyển chưa phù hợp. UBND xã đã kịp thời nắm bắt tình hình, có biện pháp xử lý và điều chỉnh để việc tổ chức bữa ăn bán trú trở lại ổn định.

Việc ba trường tổ chức lại bữa ăn bán trú từ ngày 14-9 cho thấy những vướng mắc trong tuần đầu đã được kịp thời điều chỉnh. Bước sang tuần thứ hai, các trường tiếp tục theo dõi quá trình tổ chức để những vấn đề phát sinh được nhận biết và xử lý ngay.

Tăng cường giám sát quá trình triển khai thực tế

Từ năm học 2026-2027, việc lựa chọn nhà cung cấp bữa ăn bán trú tại Hà Nội cũng có những yêu cầu mới. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, UBND xã, phường thành lập hội đồng đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp; chủ tịch hội đồng phải là lãnh đạo UBND xã, phường, các thành viên có đủ năng lực chuyên môn.

Việc tăng cường giám sát các khâu tổ chức bữa ăn bán trú là cần thiết. Ảnh: Lê Nguyễn

Điểm đáng chú ý là hội đồng không chỉ xem hồ sơ năng lực. Các đơn vị cung cấp còn được đánh giá thực tế tại cơ sở cung cấp và bếp ăn tập thể tại cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, theo nhà giáo Lê Thị Thu Chung, việc lựa chọn nhà cung cấp ở cấp phường mới là một phần của quy trình. Khi bữa ăn được tổ chức tại trường, nhà trường có trách nhiệm theo dõi thực tế từ thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến đến lúc suất ăn được đưa tới học sinh.

Nhà giáo Lê Thị Thu Chung cho biết, nhiều năm qua, nhà trường vẫn phối hợp với phụ huynh truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Năm nay, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp tìm hiểu, kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất, cung cấp thực phẩm; qua đó tăng tính công khai và giúp phụ huynh yên tâm hơn về bữa ăn bán trú.

Chị Nguyễn Thị Mai Lan, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) cho biết, năm nay, với mỗi suất ăn của học sinh, gia đình chỉ phải đóng 12.000 đồng; còn lại 28.000 đồng do ngân sách thành phố hỗ trợ. Việc ngân sách thành phố tăng mức hỗ trợ tiền ăn bán trú không chỉ góp phần giảm bớt chi phí cho các gia đình mà còn giúp nâng thêm điều kiện để tổ chức bữa ăn cho học sinh. Đây là một chính sách rất nhân văn của thành phố dành cho học sinh. Vì vậy, việc theo dõi và kiểm tra bữa ăn cần được thực hiện thường xuyên để nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, học sinh được bảo đảm về chất lượng bữa ăn và sức khỏe.

“Nhiều bên cùng kiểm tra thì sẽ khách quan và yên tâm hơn. Đây là trách nhiệm chung, cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng bữa ăn và sức khỏe của học sinh”, chị Mai Lan nói.

Sau những phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường theo dõi, kiểm tra trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. Khi phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn hoặc có vấn đề phát sinh, nhà trường phải kịp thời xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, phối hợp truy xuất nguồn gốc và khắc phục ngay những tồn tại có thể điều chỉnh, không để lặp lại.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức bữa ăn bán trú vẫn cần được tiếp tục kiểm tra, theo dõi thường xuyên để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh - nếu có, bảo đảm bữa ăn của học sinh được tổ chức ổn định, an toàn.