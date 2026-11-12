BTV Thành ủy Huế khai trừ Đảng hai Hiệu trưởng do vi phạm nghiêm trọng

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Tp. Huế. Ảnh:Internet

Ngày 11/11/2026, tại trụ sở Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm và quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 cán bộ quản lý giáo dục.

Theo đó, hai đảng viên bị thi hành kỷ luật gồm: Đồng chí Dương Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và đồng chí Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định, hai đồng chí đã có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Những vi phạm này được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời làm tổn hại uy tín, danh dự của bản thân các đảng viên vi phạm.

Trên cơ sở xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai đồng chí Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Quyết định thể hiện tinh thần nghiêm minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.