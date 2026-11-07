BTV Phúc Nguyên kể chuyện áp lực và va vấp trong năm đầu ở HTV

Sau một năm làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), BTV Phúc Nguyên đã có thêm nhiều trải nghiệm, cơ hội mới và những bước trưởng thành trên hành trình theo đuổi nghề truyền hình. Với anh, một năm chưa phải là chặng đường dài, nhưng đủ để nhìn lại những thay đổi đáng quý của bản thân.

Có những hành trình khi bắt đầu, người ta chưa thể hình dung mình sẽ đi được bao xa. Với BTV Phúc Nguyên, quãng thời gian đến với HTV cũng bắt đầu từ những ngày như thế. Thoát ra khỏi môi trường “an toàn”, anh bước vào một guồng quay mới với không ít bỡ ngỡ, áp lực và cả những kỳ vọng dành cho bản thân.

PV-BTV Phúc Nguyên tác nghiệp tại Vùng 4 Hải Quân

Nhớ lại những ngày đầu tại HTV, Phúc Nguyên chia sẻ: "Thật ra, khi mới về HTV, tôi không dám đặt ra quá nhiều kỳ vọng cho mình. Có những ngày chỉ mong được phân công đọc một bản tin thôi cũng đã vui như Tết. Tôi còn nhớ cảm giác những ngày đầu bước vào cơ quan, khá nhút nhát, chưa quen biết nhiều người và cũng chưa biết hành trình phía trước sẽ như thế nào. Nhưng rồi từng ngày, từng công việc được giao đã giúp tôi dần hòa nhập và tự tin hơn".

Một năm chưa phải là dài, nhưng nhìn lại, HTV đã mang đến cho anh những trải nghiệm và dấu ấn gì đáng nhớ?

- Điều tôi cảm nhận rõ nhất là bản thân có thêm nhiều cơ hội để thử sức ở những vai trò khác nhau. Hiện tại, bên cạnh công việc phóng viên - biên tập viên, tôi có cơ hội tham gia hiện dẫn một số chương trình như: Thời sự 6h sáng, Thời sự 11h30 trên HTV9; VƯƠN KHƠI trên HTV1, HTV5 và HTV9; Ăn Sạch - Sống Khỏe trên HTV9…

BTV Phúc Nguyên là gương mặt quen thuộc trong các chương trình Thời sự của HTV9

Mỗi chương trình có đặc thù và yêu cầu riêng. Từ bản tin thời sự đòi hỏi sự chính xác, nhanh nhạy đến những chương trình chuyên đề cần cách thể hiện gần gũi, linh hoạt hơn. Tôi xem mỗi cơ hội là một lần được học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu rõ hơn những yêu cầu của nghề truyền hình.

Điều đáng quý là từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng những anh chị, đồng nghiệp mà trước đây chỉ biết đến qua màn ảnh hoặc mạng xã hội. Giờ đây, họ trở thành những người đồng nghiệp, những người trực tiếp chỉ dẫn và truyền cảm hứng cho tôi trong công việc.

Công việc tại HTV có gì khác biệt so với những môi trường truyền hình trước đây mà anh từng gắn bó?

- Tôi nghĩ mỗi môi trường đều có những đặc thù và giá trị riêng. Trước đây, tôi có cơ hội trải nghiệm công việc phát thanh viên, dẫn chương trình và tham gia sản xuất nội dung radio. Khi đến HTV, phạm vi công việc của một biên tập viên giúp tôi tiếp cận sâu hơn với quy trình làm báo truyền hình.

PV-BTV Phúc Nguyên tác nghiệp tại Lào

Không chỉ dẫn chương trình hay thể hiện trước ống kính, tôi còn được tham gia tác nghiệp hiện trường, tìm kiếm đề tài, xây dựng nội dung, viết và biên tập lời bình, dựng hình. Những công việc đó đòi hỏi người làm truyền hình phải chủ động hơn, linh hoạt hơn và có khả năng thích ứng với nhiều tình huống.

Tôi nhận ra rằng để có thể đứng trước máy quay một cách tự tin, phía sau còn là rất nhiều công đoạn và sự phối hợp của cả ê-kíp. Điều đó giúp tôi nhìn nhận công việc của mình toàn diện hơn và trân trọng hơn những đóng góp của từng vị trí trong một chương trình.

Một năm làm việc chắc chắn cũng có những áp lực và va vấp. Anh đã đối diện với điều đó như thế nào?

- Có những ngày công việc thuận lợi, nhưng cũng có những ngày tôi cảm thấy mình chưa làm tốt, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tôi nghĩ điều đó khó tránh khỏi, nhất là khi bản thân đang làm quen với những yêu cầu mới và muốn tiến bộ nhanh hơn.

PV-BTV Phúc Nguyên tác nghiệp trên tàu Hải quân Italia

May mắn là trong quá trình làm việc, tôi luôn nhận được sự góp ý, chỉ dẫn từ các anh chị đi trước và đồng nghiệp. Có những điều đôi khi mình chưa nhận ra, nhưng qua góp ý của mọi người, tôi hiểu mình cần thay đổi ở đâu, cần trau dồi thêm điều gì.

Tôi cũng học cách đón nhận những góp ý với tinh thần cầu thị. Bởi với tôi, được chỉ ra những điều chưa tốt cũng là một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Quan trọng là sau mỗi lần như vậy, mình phải thực sự nhìn lại và cố gắng làm tốt hơn ở những lần tiếp theo.

Nhìn lại một năm qua, điều gì khiến anh cảm thấy trân trọng nhất?

- Có lẽ đó là những mối quan hệ và những cơ hội mà công việc mang lại. Từ một người còn khá nhút nhát khi bước vào môi trường mới, giờ đây tôi có thêm nhiều người bạn, đồng nghiệp để cùng chia sẻ công việc và những câu chuyện trong cuộc sống.

Chiếc logo HTV trên ngực áo đối với tôi là một niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Bởi khi mang hình ảnh của cơ quan đến với khán giả, mình không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn phải ý thức giữ gìn hình ảnh, tác phong và sự chuẩn mực của người làm báo.

BTV Phúc Nguyên hướng dẫn thí sinh Én Nhi Đồng

Nhờ công việc, tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhân vật, tiếp cận những câu chuyện khác nhau của đời sống. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp đều giúp tôi mở rộng góc nhìn và có thêm vốn sống cho nghề nghiệp cũng như cuộc sống của mình.

Mục tiêu của anh trong chặng đường tiếp theo tại HTV là gì?

- Tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều điều phải học. Một năm qua là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng chắc chắn chưa phải là thành quả để có thể hài lòng với bản thân.

Tôi mong muốn tiếp tục được trải nghiệm ở nhiều dạng chương trình, nhiều lĩnh vực khác nhau; rèn luyện khả năng tác nghiệp, tư duy làm báo và kỹ năng thể hiện trước ống kính. Tôi cũng hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn cho các chương trình mà mình được giao nhiệm vụ.

Nếu có một từ để nói về một năm vừa qua, tôi chọn từ "biết ơn". Biết ơn vì đã có cơ hội được làm việc tại HTV, biết ơn những người đã tin tưởng, trao cơ hội, hướng dẫn và đồng hành cùng mình. Và hơn hết, biết ơn chính những trải nghiệm, kể cả những va vấp, đã giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.

Một năm đã qua, hành trình phía trước vẫn còn dài. Với BTV Phúc Nguyên, điều quan trọng không phải là mình đã đi được bao xa, mà là sau mỗi ngày làm nghề, bản thân có thêm điều gì để tiếp tục tiến về phía trước.