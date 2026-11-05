BTV Ngọc Huy: Hành trình 14 năm từ hậu trường đến MC dẫn Olympia lâu năm nhất

Bắt đầu từ những công việc phía sau sân khấu

Theo chia sẻ của chính anh, Ngọc Huy bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam năm 2012. Anh từng đảm nhận nhiều vị trí trong ê-kíp Olympia: Biên tập câu hỏi, viết kịch bản, quay phóng sự, biên tập hậu kỳ, hỗ trợ ghi hình và điều phối thí sinh. Có lúc, anh vừa dẫn chương trình vừa phụ bê bục trao giải.

﻿14 năm đồng hành với các nhà leo núi, MC Ngọc Huy trở thành một nhân vật quen thuộc với khán giả của Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh: FBNV.

Bởi vậy, Ngọc Huy từng hài hước chia sẻ: “Tôi luôn thích được gọi là biên tập viên Ngọc Huy hơn là MC Ngọc Huy”. Cơ duyên đứng trước máy quay đến từ lời động viên của MC/BTV Tùng Chi. Trong một cuộc trò chuyện tại VTV, chị Chi khuyến khích anh thử sức với vai trò dẫn chương trình. Từ một lời gợi ý nhẹ nhàng, Ngọc Huy dần bước ra sân khấu và trở thành một trong những gương mặt gắn bó lâu nhất với Olympia.

﻿MC Ngọc Huy khi còn đồng hành cùng MC Diệp Chi. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

“Thánh troll” nhưng luôn đặt thí sinh làm trung tâm

Năm 2018, VTV từng gọi Ngọc Huy là “thánh troll” của Olympia, biệt danh xuất phát từ những màn trêu chọc và cách tương tác hài hước của anh với các nhà leo núi. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hoạt náo là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quan tâm tới từng bạn thí sinh. Anh tiết lộ thường đọc kỹ bản đăng ký của thí sinh trước buổi ghi hình để tìm hiểu sở thích, tính cách, từ đó lựa chọn cách trò chuyện phù hợp.

﻿Phía sau hậu trường, MC Ngọc Huy thường có những tương tác hài hước, dễ thương nhằm tạo không khí thoải mái cho các thí sinh. Ảnh: FBNV

Ngọc Huy từng chia sẻ: “Chương trình tôi dẫn thành công là khi có thể khai thác được câu chuyện của các thí sinh”. Với anh, người dẫn không chỉ khuấy động không khí mà còn cần giúp các bạn học sinh thoải mái trước khi bước vào cuộc thi.

﻿Không chỉ duyên dáng, anh còn sở hữu profile học vấn ấn tượng. Ảnh: FBNV

14 năm và những thế hệ nhà leo núi

Ngọc Huy cho biết điều giúp anh không cảm thấy nhàm chán là mỗi mùa thi đều có một thế hệ thí sinh mới. Anh cũng xem mình là người tiếp tục học hỏi từ chính các nhà leo núi: “Khi còn học hỏi, còn giữ được sự tò mò, ngạc nhiên mình chưa thể nhàm chán”.

﻿Nhìn lại hành trình 14 năm, nhiều netizen khen Ngọc Huy đã "lão hóa ngược". Ảnh: FBNV

Tại Chung kết năm thứ 26, Ngọc Huy tiếp tục đồng hành cùng MC Khánh Vy ở trường quay. Sau 14 năm, những gương mặt thí sinh liên tục thay đổi, còn anh vẫn ở đó, kết nối các phần thi và lưu giữ những câu chuyện phía sau mỗi cuộc tranh tài. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất trong hành trình của nam MC không chỉ là số năm xuất hiện trên sóng, mà còn là cơ hội chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ sân chơi Olympia.