BTV Ngọc Bamboo: Luật Thương mại điện tử siết trách nhiệm KOL, KOC

Trước đây, công việc xử lý dữ liệu thường gắn với mức thu nhập thấp và được coi như "lao động chân tay" của giới công nghệ. Nhưng giờ đây, ngành này đang thu hút cả những lao động trình độ cao như bác sĩ, nhà toán học, luật sư... với mức thù lao hấp dẫn, làm dấy lên lo ngại các mô hình AI sẽ "rút cạn" chất xám chuyên gia.