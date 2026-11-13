BTV Ngọc Bamboo: Luật Thương mại điện tử siết trách nhiệm KOL, KOC
Tại sự kiện: “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số” do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày 11/11, KOL/KOC BTV Ngọc Bamboo cho biết, quy định về Luật Thương mại điện tử ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi KOL, KOC chịu trách nhiệm về thông tin quảng bá và bán hàng trên mạng xã hội.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/btv-ngoc-bamboo-luat-thuong-mai-dien-tu-siet-trach-nhiem-kol-koc-481087.media