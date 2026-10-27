BTV Hải Yến VTV trở lại sân chơi nhan sắc sau 11 năm

Lần này, cô đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2026 (NEU Glamour 2026) của Đại học Kinh tế Quốc dân.

BTV Hải Yến trở lại cuộc thi nhan sắc trong vai trò giám khảo

Từng đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh, Hải Yến có dịp nhìn lại những thay đổi của các cuộc thi nhan sắc sinh viên sau hơn một thập kỷ. Theo nữ BTV, điểm khác biệt dễ nhận thấy ở các thí sinh hiện nay là sự tự tin, chủ động và cách thể hiện bản thân.

Nhớ lại thời điểm tham gia cuộc thi, Hải Yến cho biết cô xem đó là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi và khám phá những khả năng của chính mình.

Trong khi đó, sinh viên ngày nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về ngoại hình, kỹ năng, tư duy và định hướng cá nhân. Họ cũng biết tận dụng các nền tảng, cơ hội sẵn có để phát huy thế mạnh riêng.

Nữ BTV chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi thế hệ đều có những lợi thế và thử thách khác nhau. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở các bạn trẻ hiện nay là sự ý thức về giá trị bản thân và mong muốn tạo ra dấu ấn riêng".

Sinh năm 1993, Hoàng Hải Yến đăng quang Hoa khôi Nữ sinh Việt Nam năm 2015. Sau cuộc thi, cô theo đuổi công việc truyền hình và dần được khán giả biết đến qua Chuyển động 24h. Hiện nay, cô dẫn dắt các chương trình chính luận trên VTV1 và VTV2.

Trong số các chương trình từng dẫn, Điểm tựa cuộc sống là chương trình khiến cô thay đổi cách dẫn nhiều nhất.

Với nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực đời sống, chương trình đòi hỏi cô truyền tải thông tin chính xác, dễ hiểu và gần gũi với khán giả.

BTV Hải Yến được biết đến qua các chương trình chính luận của VTV

NEU Glamour 2026, với chủ đề “Hào quang đa diện”, hướng tới hình ảnh sinh viên không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu tri thức, tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Đêm chung kết đã diễn ra tối 24.10 tại Hà Nội, với 40 thí sinh tranh tài, gồm 20 nam và 20 nữ.

Kết quả, Trần Phương Mai (sinh viên Khoa Du lịch và Khách sạn) giành danh hiệu Hoa khôi; Hoàng Nhật Quang (sinh viên Viện Ngân hàng - Tài chính) trở thành Nam vương.