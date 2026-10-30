BTV Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phan Thị Hương Lan, báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phan Thị Hương Lan, báo cáo viên cấp tỉnh báo cáo những nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó tập trung vào 3 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe những điểm nổi bật của Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức về các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng vận động quần chúng và ứng dụng công nghệ số. Đánh giá cán bộ công tâm, thực chất, dựa trên kết quả công việc; khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.