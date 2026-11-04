BTS trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt chứng nhận bạch kim tại Ý

Ngày 4/11, Big Hit Music thông báo album 'ARIRANG' đã được Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Ý (FIMI) trao chứng nhận bạch kim vào ngày 2/11 (giờ địa phương).

Chứng nhận này được trao cho những album đạt tổng cộng 50.000 đơn vị tiêu thụ, bao gồm doanh số bán album vật lý, lượt tải xuống kỹ thuật số và lượt phát trực tuyến.

Trước đó, album đã đạt chứng nhận vàng tại Ý vào tháng 4 và chỉ mất khoảng sáu tháng để tiếp tục chinh phục chứng nhận bạch kim. Đây là lần đầu tiên một album của nghệ sĩ K-pop đạt được thành tích này tại FIMI, giúp BTS bổ sung thêm một kỷ lục quốc tế đáng chú ý.

Trước 'ARIRANG', BTS từng nhận chứng nhận vàng tại Ý với các album 'LOVE YOURSELF: Answer', 'MAP OF THE SOUL : PERSONA', 'MAP OF THE SOUL : 7', 'BE' và 'Proof'.

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Album 'ARIRANG' cũng tiếp tục duy trì thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ. Trong bảng xếp hạng Billboard 200 ngày 7/11, album đứng ở vị trí thứ 57, đánh dấu tuần thứ 32 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng kể từ khi phát hành vào tháng 3. Album cũng xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard.

Trong khi đó, ca khúc chủ đề 'SWIM' đạt vị trí thứ 33 trên Billboard Global 200 và thứ 13 trên Billboard Global Excl. US. Ca khúc cũng tái xuất trên bảng xếp hạng Adult Contemporary ở vị trí thứ 29.

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BTS vừa khép lại chặng lưu diễn tại Nam Mỹ bằng các buổi hòa nhạc tại sân vận động Morumbi ở São Paulo vào ngày 28/10 và trong hai ngày 30-31/10. Chặng diễn này gồm 14 buổi hòa nhạc tại 5 thành phố, tất cả đều bán hết vé, thu hút tổng cộng 853.000 người hâm mộ.

Nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' tại Đông Nam Á trong tháng này, bắt đầu ở Cao Hùng (Đài Loan), trước khi lần lượt đến Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Jakarta vào tháng 12.

Tổng cộng, BTS sẽ tổ chức 15 buổi biểu diễn tại 5 thành phố trong chặng lưu diễn này.