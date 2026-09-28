BTS trở lại, BLACKPINK tái xuất, Stray Kids phủ kín sân vận động: Vì sao cổ phiếu 4 'ông lớn' Kpop vẫn lao dốc?

Nhìn từ hoạt động của nghệ sĩ, Kpop đang bước vào một giai đoạn sôi động. BTS đã trở lại sau thời gian gián đoạn hoạt động nhóm, BLACKPINK tiếp tục hiện diện trên các sân khấu lớn toàn cầu. Stray Kids duy trì quy mô biểu diễn tại các sân vận động, trong khi aespa, BABYMONSTER cùng nhiều nhóm nhạc thế hệ mới đang mở rộng fandom quốc tế.

BTS

Thế nhưng trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, diễn biến lại trái ngược. Trong 6 tháng gần đây, cả 4 công ty giải trí lớn gồm HYBE, JYP Entertainment, YG Entertainment và SM Entertainment đều ghi nhận giá cổ phiếu giảm. HYBE giảm 48,9%, JYP Entertainment giảm 41,4%, YG Entertainment giảm 23,3%. SM Entertainment là doanh nghiệp giảm ít nhất, ở mức 9,2%.

Điều này cho thấy quy mô và sức nóng của Kpop không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị cổ phiếu của các công ty giải trí. Thị trường còn quan tâm đến khả năng chuyển doanh thu thành lợi nhuận, mức độ phụ thuộc vào một nghệ sĩ chủ lực và triển vọng của các thế hệ nghệ sĩ tiếp theo.

BLACKPINK

HYBE và JYP chịu sức ép từ sự phụ thuộc vào IP chủ lực

HYBE và JYP Entertainment là hai doanh nghiệp chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm 4 công ty lớn.

Một trong những vấn đề được giới phân tích nhắc tới là mức độ phụ thuộc vào các IP chủ lực. Với HYBE, BTS vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Stray Kids đang là nguồn đóng góp nổi bật đối với JYP Entertainment.

Stray Kids

Đáng chú ý, doanh thu tăng mạnh chưa chắc đồng nghĩa với lợi nhuận tăng tương ứng. Theo báo cáo của SK Securities được bài viết dẫn lại, khi doanh thu từ các hoạt động liên quan đến chuyến lưu diễn của BTS bắt đầu được phản ánh rõ trong quý II, biên lợi nhuận gộp của HYBE giảm từ khoảng 43% trong quý I xuống 32%.

Nguyên nhân được cho là chi phí cũng tăng theo doanh thu, trong đó có khoản thanh toán cho nghệ sĩ và chi phí sản xuất, tổ chức các chương trình biểu diễn.

Năm 2025, HYBE đạt doanh thu 2.649,9 tỷ won nhưng ghi nhận khoản lỗ ròng 239,8 tỷ won. Với những nghệ sĩ có thâm niên hoạt động lâu năm và đã tái ký hợp đồng, tỷ lệ doanh thu được phân chia cho nghệ sĩ có thể cao hơn so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Vì vậy, việc phát triển các IP mới trở thành yếu tố quan trọng đối với khả năng mở rộng lợi nhuận của công ty.

Chuyên gia phân tích Park Jun-hyung của SK Securities đã hạ giá mục tiêu đối với HYBE và cho rằng công ty cần tiếp tục phát triển các IP mới để giảm sự phụ thuộc vào BTS.

JYP Entertainment cũng đối mặt với bài toán tương tự. Theo số liệu được trích dẫn, Stray Kids hiện là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nhóm nhạc nào có thể tạo ra quy mô doanh thu tương đương trong tương lai.

TWICE vẫn là một thương hiệu lớn nhưng hoạt động đầy đủ đội hình còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. NMIXX mới bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên. Trong khi đó, những nhóm nhạc trẻ như NEXZ và KickFlip vẫn chưa tạo ra doanh thu đủ lớn để thay thế khoảng trống mà một IP lớn có thể để lại.

TWICE

Theo dự báo của SangSangin Securities, JYP Entertainment có thể đạt doanh thu khoảng 806,6 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 141,3 tỷ won trong năm nay. Nếu dự báo này được duy trì, doanh thu giảm khoảng 1,9% và lợi nhuận hoạt động giảm 9% so với năm trước.

Đây chính là điểm khiến thị trường quan tâm: Kpop có thể tiếp tục phát triển nhưng nếu tăng trưởng tập trung quá nhiều vào một số ít nghệ sĩ, kết quả kinh doanh của công ty vẫn dễ biến động theo lịch hoạt động của những nghệ sĩ đó.

SM Entertainment có cấu trúc doanh thu phân tán hơn

Trong số 4 công ty lớn, SM Entertainment là doanh nghiệp có mức giảm cổ phiếu thấp nhất trong 6 tháng qua, ở mức 9,2%.

Một trong những đặc điểm giúp SM có cơ cấu hoạt động tương đối phân tán là công ty sở hữu nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc cùng hoạt động trong một thời điểm. Bên cạnh aespa, SM còn có RIIZE, NCT WISH, Hearts2Hearts cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Cách vận hành này giúp doanh thu không hoàn toàn phụ thuộc vào một nhóm nhạc duy nhất. Nếu một nghệ sĩ tạm ngừng hoạt động, những IP khác vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua âm nhạc, concert, merchandise và các hoạt động thương mại.

RIIZE

Theo các dự báo được bài viết dẫn lại, doanh thu concert của SM trong năm nay có thể đạt khoảng 201 tỷ won, trong khi doanh thu từ merchandise và cấp phép được dự báo ở mức 266,4 tỷ won. Sang năm tới, hai khoản này lần lượt được dự báo tăng lên khoảng 221,7 tỷ won và 289,3 tỷ won.

Cấu trúc này có thể hình dung như một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chủ lực thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một ngôi sao duy nhất. Khi một nhóm không hoạt động, những nhóm khác vẫn có thể duy trì dòng doanh thu.

Một yếu tố khác được giới phân tích chú ý là việc aespa mở rộng hoạt động tại thị trường phương Tây. Chiến lược đưa các nghệ sĩ từ những tour diễn chủ yếu ở châu Á sang các sân khấu quy mô lớn tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu được kỳ vọng có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh, bởi giá vé tại các thị trường này thường cao hơn.

aespa

YG Entertainment: BLACKPINK vẫn là trụ cột, BABYMONSTER là biến số mới

YG Entertainment cũng có một bài toán tương tự HYBE khi sở hữu một IP toàn cầu đặc biệt mạnh là BLACKPINK.

Hoạt động của BLACKPINK có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả kinh doanh của YG. Khi nhóm trở lại với các hoạt động quy mô lớn, doanh thu từ concert và các hoạt động liên quan tăng lên; ngược lại, khoảng trống giữa những giai đoạn hoạt động của nhóm cũng tạo ra áp lực đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, YG đang có thêm một nguồn tăng trưởng mới với BABYMONSTER.

Nhóm nhạc nữ thế hệ mới đang từng bước mở rộng hoạt động biểu diễn và thương mại, qua đó được kỳ vọng thu hẹp khoảng cách doanh thu giữa các thế hệ nghệ sĩ trong công ty.

BABYMONSTER

Theo dự báo được bài viết dẫn lại, chỉ số P/E dự phóng của YG dựa trên giá cổ phiếu hiện tại vào khoảng 15,6 lần trong năm nay và 13,4 lần trong năm tới. Nhà phân tích Lim Do-young của Daol Investment & Securities nhận định BABYMONSTER đang tiếp tục tăng trưởng nhờ các hoạt động concert và merchandise.

Nếu hoạt động lưu diễn của BABYMONSTER tại thị trường phương Tây tiếp tục mở rộng, cùng với các kế hoạch bổ sung của BIGBANG, kết quả kinh doanh của YG trong năm tới còn có khả năng được điều chỉnh tăng.

Diễn biến của 4 công ty giải trí lớn cho thấy sự khác biệt giữa sức khỏe của ngành Kpop và giá trị cổ phiếu của từng doanh nghiệp.

Kpop có thể tiếp tục mở rộng về lượng khán giả, doanh thu concert và thị trường quốc tế. Nhưng đối với nhà đầu tư, những yếu tố như cơ cấu chi phí, tỷ suất lợi nhuận, khả năng tạo ra IP mới và mức độ phụ thuộc vào một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc cụ thể cũng quan trọng không kém.

HYBE đang sở hữu BTS, JYP có Stray Kids, YG có BLACKPINK. Đây đều là những thương hiệu có sức hút toàn cầu, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào một IP cũng đồng nghĩa với việc kết quả kinh doanh có thể biến động mạnh theo lịch trình hoạt động của nghệ sĩ.

Trong khi đó, SM đang theo đuổi mô hình có nhiều nhóm nhạc cùng đóng góp doanh thu. YG cũng kỳ vọng BABYMONSTER trở thành một trụ cột mới bên cạnh BLACKPINK.

Vì vậy, nghịch lý "Kpop càng thành công, cổ phiếu giải trí càng giảm" thực chất phản ánh một vấn đề phức tạp hơn. Sự bùng nổ của Kpop chỉ là một phần của câu chuyện; thị trường chứng khoán còn nhìn vào việc các công ty biến sức nóng của nghệ sĩ thành lợi nhuận bền vững như thế nào.