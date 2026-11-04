BTS tiếp tục làm nên lịch sử tại Italy, trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt chứng nhận Bạch kim

Sau nhiều tháng phát hành, album ARIRANG của BTS vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Không chỉ bền bỉ trụ hạng trên bảng xếp hạng Billboard (Mỹ), sản phẩm mới nhất của nhóm còn giúp 7 thành viên thiết lập cột mốc chưa từng có đối với một nghệ sĩ Kpop tại Italy.

Ngày 2/11 (giờ địa phương), Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Italy (FIMI) xác nhận album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên ARIRANG đã đạt chứng nhận Bạch kim (Platinum). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop nhận được chứng nhận này tại thị trường Italy, đánh dấu thêm một thành tựu đáng chú ý trong hành trình chinh phục khán giả quốc tế của nhóm nhạc nam đình đám.

Theo quy định của FIMI, chứng nhận Bạch kim được trao cho những album đạt tổng cộng 50.000 đơn vị tiêu thụ, tính trên doanh số đĩa vật lý, lượt tải xuống kỹ thuật số và lượt nghe trực tuyến. Đáng chú ý, 'ARIRANG' chỉ mất khoảng 6 tháng để vươn từ chứng nhận Vàng (Gold) lên Bạch kim. Trước đó, BTS từng sở hữu 5 album đạt chứng nhận Vàng tại Italy, gồm LOVE YOURSELF 結 Answer, MAP OF THE SOUL : PERSONA, MAP OF THE SOUL : 7, BE và Proof.

Thành tích tại Italy một lần nữa cho thấy sức tiêu thụ ổn định của BTS tại những thị trường âm nhạc lớn, ngay cả khi album đã ra mắt được nhiều tháng. Thay vì chỉ tạo hiệu ứng bùng nổ trong giai đoạn đầu phát hành, ARIRANG tiếp tục duy trì sự quan tâm của công chúng thông qua các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và hoạt động quảng bá toàn cầu.

Tại Mỹ, album cũng đang chứng minh sức bền đáng nể trên bảng xếp hạng Billboard. Trong bảng xếp hạng mới nhất ngày 7/11, ARIRANG đứng ở vị trí thứ 57 trên Billboard 200. Đáng chú ý, kể từ khi ra mắt vào tháng 3 và lập tức giành vị trí số 1, album đã có 32 tuần liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng này.

Không chỉ album, ca khúc chủ đề SWIM cũng duy trì phong độ tích cực. Sản phẩm lần lượt đứng thứ 33 trên Billboard Global 200 và thứ 13 trên Billboard Global Excl. U.S. (bảng xếp hạng toàn cầu không tính thị trường Mỹ). Ca khúc còn tái xuất bảng xếp hạng Adult Contemporary ở vị trí thứ 29, cho thấy sức lan tỏa của âm nhạc BTS không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ.

Những con số này càng có ý nghĩa khi BTS vừa trải qua quãng thời gian gián đoạn hoạt động nhóm để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau màn tái xuất với đội hình đầy đủ vào tháng 3, 7 chàng trai nhanh chóng lấy lại sức nóng, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng tại nhiều thị trường âm nhạc trên thế giới.

Bên cạnh thành tích nhạc số và doanh số album, chuyến lưu diễn thế giới 'BTS WORLD TOUR ARIRANG' cũng góp phần duy trì sức hút của nhóm. Cuối tháng 10, BTS khép lại chặng lưu diễn Nam Mỹ bằng các đêm diễn tại sân vận động Morumbi ở São Paulo (Brazil). Trước đó, 14 buổi biểu diễn tại 5 thành phố đều bán hết vé, thu hút tổng cộng khoảng 853.000 khán giả.

Đây tiếp tục là minh chứng cho sức hút của BTS sau khi trở lại sân khấu với đội hình đầy đủ. Không chỉ được đón nhận qua các sản phẩm âm nhạc, nhóm còn cho thấy khả năng kết nối với khán giả trực tiếp thông qua những buổi biểu diễn quy mô lớn tại nhiều quốc gia.

Theo kế hoạch, BTS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại châu Á từ ngày 19/11 với điểm dừng chân đầu tiên ở Cao Hùng (Đài Loan). Trong tháng 12, nhóm dự kiến tổ chức các buổi biểu diễn tại Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Jakarta.

Từ cột mốc Bạch kim đầu tiên của Kpop tại Italy đến 32 tuần liên tiếp trụ hạng Billboard 200, ARIRANG đang cho thấy sức sống bền bỉ vượt ra ngoài hiệu ứng của một màn tái xuất. Với những thành tích liên tiếp được thiết lập cùng quy mô lưu diễn ngày càng mở rộng, BTS một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của mình trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.