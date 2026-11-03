BTS thu hút 850.000 khán giả đến concert, tạo cú hích kinh tế khổng lồ cho Nam Mỹ

Không chỉ chinh phục hàng trăm nghìn khán giả bằng những màn trình diễn bùng nổ, BTS còn tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế, du lịch và đời sống văn hóa tại Nam Mỹ. Với 14 đêm diễn cháy vé ở 5 thành phố, thu hút tổng cộng 853.000 người, nhóm nhạc Hàn Quốc một lần nữa chứng minh vị thế của một hiện tượng toàn cầu, nơi sức hút âm nhạc có thể tạo ra những chuyển động đáng kể đối với cả một thành phố.

Ngày 2/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin BTS đã chính thức khép lại chặng lưu diễn Nam Mỹ thuộc khuôn khổ world tour ARIRANG sau các đêm diễn vào ngày 28, 30 và 31/10 tại sân vận động Morumbi, São Paulo (Brazil). Trước đó, hành trình của nhóm bắt đầu từ ngày 2/10 tại Bogotá (Colombia), sau đó lần lượt đi qua Lima (Peru), Santiago (Chile) và Buenos Aires (Argentina).

Đáng chú ý, toàn bộ 14 đêm diễn tại 5 thành phố đều bán hết vé, đưa tổng lượng khán giả tham dự lên con số 853.000 người. Đây là thành tích đáng chú ý, đặc biệt khi Nam Mỹ vốn là khu vực có khoảng cách địa lý khá xa Hàn Quốc và không phải nơi BTS thường xuyên có cơ hội gặp gỡ người hâm mộ.

Chuyến lưu diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đánh dấu những cuộc hội ngộ sau nhiều năm chờ đợi. Tại Colombia và Argentina, BTS lần đầu tiên tổ chức concert với đầy đủ các thành viên. Peru cũng là quốc gia mà nhóm lần đầu đặt chân đến kể từ khi ra mắt. Trong khi đó, người hâm mộ Chile và Brazil mới có dịp gặp lại BTS sau lần lượt 9 năm và 7 năm.

Sức hút của BTS không chỉ đến từ quy mô sân khấu mà còn nằm ở cách nhóm tạo ra sự kết nối với khán giả địa phương. Trong các đêm diễn, bên cạnh những ca khúc thuộc album phòng thu thứ năm ARIRANG, BTS còn mang đến loạt bản hit quen thuộc như FAKE LOVE, Not Today, MIC Drop, Fire, IDOL, Butter và Dynamite. Đặc biệt, nhóm thay đổi một số ca khúc trong danh sách biểu diễn qua từng đêm, tạo nên những bất ngờ dành riêng cho người hâm mộ.

Các thành viên cũng chủ động sử dụng ngôn ngữ bản địa để giao lưu, thể hiện sự quan tâm đến văn hóa và khán giả từng quốc gia. Một số chi tiết được chuẩn bị riêng cho Nam Mỹ, từ những câu nói đùa bằng tiếng địa phương đến trang phục kết hợp thiết kế chữ Hàn Quốc với màu sắc đặc trưng của khu vực. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy góp phần thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, giúp các buổi biểu diễn trở thành cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần là một concert.

Sự kết nối này cũng được truyền thông quốc tế ghi nhận. Tờ El Comercio của Peru nhận định việc được chứng kiến một concert có quy mô như vậy tại Lima là điều hiếm gặp. Trong khi đó, La Nación của Argentina gọi BTS là một "hiện tượng toàn cầu", đồng thời nhấn mạnh cách nhóm xây dựng chương trình hướng đến khán giả. Tạp chí Bandwagon của Brazil thậm chí mô tả concert của BTS như một "bức thư tình gửi đến người hâm mộ Brazil", đặc biệt chú ý đến những chi tiết sân khấu lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc như kiến trúc cung đình, đình truyền thống và quốc kỳ.

Tuy nhiên, điều khiến chuyến lưu diễn lần này trở nên đáng chú ý hơn cả là sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi âm nhạc. Sự xuất hiện của BTS đã tạo ra những chuyển động rõ rệt đối với hoạt động du lịch, lưu trú, giao thông và tiêu dùng tại các thành phố tổ chức concert.

Theo khảo sát tại La Plata (Argentina), địa điểm diễn ra concert thuộc chặng Buenos Aires, có tới 96% khán giả đến từ bên ngoài khu vực và hơn 130.000 người lần đầu ghé thăm nơi này. Người hâm mộ đến từ 11 quốc gia khác nhau, cho thấy sức hút của BTS không chỉ giới hạn trong phạm vi một thị trường. Đáng chú ý, tổng chi tiêu cho khách sạn, ăn uống, giao thông và các hoạt động giải trí, chưa tính tiền vé, được ước tính lên tới 53 tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 46 tỷ won, tức khoảng 460 tỷ đồng Việt Nam.

Tại Bogotá (Colombia), lượng đặt vé máy bay trong thời gian diễn ra concert tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Ở Santiago (Chile), lượng tìm kiếm chỗ lưu trú tăng khoảng 200%. Trong khi đó, tại Lima (Peru), số lượt đặt xe trong ngày đầu tiên của concert tăng gấp 15 lần so với thông thường, thậm chí có thời điểm sau khi chương trình kết thúc, con số này tăng vọt lên 48 lần.

Những số liệu trên cho thấy một concert của BTS có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với nhiều lĩnh vực kinh tế. Người hâm mộ không chỉ mua vé để thưởng thức âm nhạc mà còn di chuyển giữa các quốc gia, đặt phòng khách sạn, sử dụng dịch vụ ăn uống và tham gia các hoạt động du lịch. Từ đó, sức nóng của một nhóm nhạc có thể trở thành động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Trước sự đón nhận nồng nhiệt, BTS cũng không giấu được xúc động khi khép lại chặng lưu diễn. Các thành viên chia sẻ Nam Mỹ là một trong những điểm đến mà họ mong chờ nhất bởi không có nhiều cơ hội gặp gỡ người hâm mộ tại khu vực này. Nhóm cho biết những tình cảm nhận được trong chuyến đi đã tạo nên một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời và bày tỏ mong muốn sớm quay trở lại để đáp lại tình yêu của khán giả.

Sau khi hoàn thành hành trình tại Nam Mỹ, BTS sẽ tiếp tục đưa world tour ARIRANG đến châu Á và châu Đại Dương. Chặng tiếp theo dự kiến bắt đầu vào ngày 19/11 tại Cao Hùng (Đài Loan), trước khi lần lượt ghé thăm Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Melbourne và Sydney.

Với 853.000 khán giả cùng những tác động đáng kể đến kinh tế địa phương, BTS một lần nữa cho thấy sức hút của nhóm đã vượt xa giới hạn của một nghệ sĩ biểu diễn. Điều đáng nói không chỉ là những sân vận động kín chỗ hay những con số doanh thu ấn tượng, mà còn là khả năng biến một chuyến lưu diễn thành sự kiện văn hóa và du lịch có sức lan tỏa trên quy mô lớn. Đây cũng là minh chứng cho thấy vị thế toàn cầu mà BTS đã xây dựng trong suốt nhiều năm hoạt động vẫn đang được duy trì mạnh mẽ.