Lễ trao giải MAMA 2026 chứng kiến BTS trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất khi giành hai giải thưởng Daesang quan trọng gồm Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm) và Album of the Year (Album của năm) với ARIRANG. Trong khi đó, CORTIS tạo dấu ấn đáng chú ý khi chiến thắng Song of the Year (Bài hát của năm) với ca khúc REDRED, còn ENHYPEN được vinh danh ở Daesang Fans’ Choice of the Year (Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm).

Ở hạng mục Daesang, BTS tiếp tục khẳng định vị thế khi được xướng tên ở hai giải thưởng lớn. Thành tích Artist of the Year ghi nhận sức ảnh hưởng của nhóm trong năm qua, trong khi Album of the Year dành cho ARIRANG cho thấy dấu ấn của BTS trên phương diện âm nhạc và sản phẩm phát hành. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay.

BTS đại thắng MAMA 2026.

CORTIS trở thành tâm điểm ở hạng mục Song of the Year với REDRED. Chiến thắng Daesang này đánh dấu bước tiến đáng kể của nhóm, đồng thời đưa CORTIS vào nhóm những nghệ sĩ được chú ý nhất tại MAMA 2026. Ca khúc cũng giành giải Best Dance Performance Male Group, giúp nhóm có thêm dấu ấn ở cả hạng mục âm nhạc lẫn trình diễn.

ENHYPEN giành Daesang Fans’ Choice of the Year, bên cạnh giải Favorite MCD Stage with Mnet Plus. Trong khi đó, các giải thưởng do người hâm mộ bình chọn tiếp tục ghi nhận sức hút của nhiều nghệ sĩ đình đám. BIGBANG, BTS, CORTIS, ENHYPEN, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE và TXT nằm trong Top 10 Fans’ Choice Male; bảng nữ có sự góp mặt của Apink, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, i-dle, ILLIT, LE SSERAFIM, NMIXX, TUIDE, TWICE và YOONA.

Ở các hạng mục nhóm, BTS được vinh danh Best Male Group, IVE giành Best Female Group. Yeonjun thắng Best Male Artist, trong khi Soyeon nhận giải Best Female Artist. BIGBANG tiếp tục được ghi nhận với danh hiệu Music Visionary of the Year và chiến thắng Best Music Video cho BiiiG.

CORTIS được vinh danh ở các hạng mục quan trọng.

Các giải thưởng trình diễn cũng ghi nhận nhiều cái tên nổi bật. ILLIT thắng Best Dance Performance Female Group với It's Me, Taeyang được vinh danh ở hạng mục Best Dance Performance Male Solo với LIVE FAST DIE SLOW, còn Yena chiến thắng Best Dance Performance Female Solo nhờ Catch Catch. Hwasa giành Best Vocal Performance Solo với Good Goodbye, AKMU thắng Best Vocal Performance Group cùng Paradise of Rumors. JANNABI được trao Best Band Performance cho Just Kids, trong khi LE SSERAFIM kết hợp j-hope thắng Best Collaboration với SPAGHETTI.

Ngoài ra, ATEEZ nhận Best Choreography với BAD, Kim Min Seok thắng Best OST với Love Language, ZICO và Lilas được vinh danh ở Best Rap & Hip Hop Performance với DUET. NCT WISH cũng có một mùa giải đáng nhớ khi giành Best Breakthrough Artist và Qoo10 Favorite Mega Artist.

MAMA 2026 khép lại với sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu như BTS, BIGBANG đến các nhóm nhạc trẻ đang tạo sức hút trên thị trường K-pop. Kết quả năm nay cho thấy sự cạnh tranh ở nhiều hạng mục, đồng thời phản ánh sức ảnh hưởng đa dạng của nghệ sĩ thông qua âm nhạc, sân khấu và cộng đồng người hâm mộ.