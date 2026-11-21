Các thành viên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc ngày 21/3/2026. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

Trong đêm thứ hai của lễ trao giải tổ chức tại Kyocera Dome Osaka ngày 21/11, BTS nhận giải Album của năm với album “ARIRANG” và góp mặt trong danh sách 10 ca khúc xuất sắc nhất với bài hát “Swim”, qua đó nâng tổng số giải thưởng của nhóm lên 5 giải.

Trước đó, trong đêm khai mạc ngày 20/11, BTS đã giành các giải Nghệ sĩ của năm, Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất và được lựa chọn vào Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất.

Do đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, BTS không tham dự trực tiếp lễ trao giải mà gửi thông điệp cảm ơn thông qua video. Thành viên Suga bày tỏ sự biết ơn khi album đầu tiên của nhóm sau thời gian dài tái hợp nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Trong thông điệp gửi tới khán giả, Jungkook cho biết BTS trở lại với cộng đồng người hâm mộ ARMY sau 3 năm 9 tháng với mong muốn thể hiện sự trưởng thành của nhóm. Anh nhấn mạnh các thành viên đã nỗ lực để kể những câu chuyện chân thực nhất về con người hiện tại của họ cũng như giá trị mà BTS đang theo đuổi. Thành viên Jimin khẳng định nhóm sẽ luôn trân trọng ý nghĩa của từng giải thưởng và tiếp tục cố gắng để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Trong khi đó, Cortis, nhóm từng giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MAMA năm trước, đã được xướng tên ở hạng mục Ca khúc của năm với bản hit “RedRed”. Ca khúc này đồng thời mang về cho nhóm các giải Trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất dành cho nhóm nam và nằm trong danh sách 10 ca khúc xuất sắc nhất. Tính cả giải Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất đạt được trong đêm đầu tiên, Cortis khép lại kỳ MAMA năm nay với tổng cộng 4 giải thưởng.

Đại diện Cortis, trưởng nhóm Martin, cho biết các thành viên vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này, đồng thời chia sẻ rằng trong suốt một năm qua, cả nhóm luôn xem mỗi sân khấu biểu diễn như sân khấu trong mơ và cống hiến hết mình. Thành viên Seonghyeon cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ nhóm trên con đường phát triển không dễ dàng.

Ngoài BTS và Cortis, nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi bật khác cũng được vinh danh. Enhypen và BIGBANG đều giành 3 giải thưởng trong suốt hai đêm lễ trao giải. Enhypen tiếp tục nhận giải “Lựa chọn của người hâm mộ của năm” năm thứ hai liên tiếp, đồng thời giành thêm giải Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất và giải Sân khấu M Countdown được yêu thích.

BIGBANG, nhóm nhạc vừa kỷ niệm 20 năm ra mắt trong năm nay, được trao giải Nhà tiên phong âm nhạc của năm, giải Video âm nhạc xuất sắc nhất với ca khúc “BiiiG” và giải Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất.

Ở các hạng mục đáng chú ý khác, Ive được vinh danh là Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Yeonjun của Tomorrow X Together và Soyeon của i-dle lần lượt nhận giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất và Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất. Hai tân binh Alpha Drive One và Tuide cùng chia sẻ giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Danh sách các giải thưởng lớn tại MAMA Awards 2026 bao gồm: BTS giành Nghệ sĩ của năm và Album của năm với “Arirang”; Enhypen giành Lựa chọn của người hâm mộ của năm; Cortis giành Ca khúc của năm với “RedRed”; BIGBANG nhận giải Nhà tiên phong âm nhạc của năm.