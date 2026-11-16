BTS sẽ không đến Việt Nam

Thông tin BTS có khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong khuôn khổ lễ trao giải Golden Disc Awards (GDA) từng khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, những chia sẻ mới đây của V trên Weverse dường như đã phần nào hé lộ kế hoạch hoạt động của nhóm trong dịp cuối năm: ưu tiên chuyến lưu diễn toàn cầu ARIRANG Tour thay vì tập trung vào các sân khấu trao giải.

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền thông tin BTS có thể góp mặt tại GDA tổ chức ở Hà Nội sau khi nhà tài trợ chương trình đăng tải hình ảnh 7 chiếc phao kèm thông điệp "I Can Swim". Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều người liên tưởng đến 7 thành viên BTS và khả năng nhóm đặt chân đến Việt Nam. Tuy nhiên, bài đăng sau đó đã bị gỡ bỏ, khiến những đồn đoán càng trở nên rầm rộ.

Dù vậy, trong chia sẻ mới nhất trên Weverse, V đã có những trải lòng đáng chú ý về định hướng hoạt động của BTS trong thời gian tới. Nam thần tượng cho biết anh hiểu và trân trọng sự mong đợi của ARMY đối với những sân khấu cuối năm. Tuy nhiên, việc lựa chọn tham gia các lễ trao giải không phải quyết định đơn giản, bởi mỗi chương trình đều đòi hỏi các thành viên dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị những màn trình diễn chất lượng.

Thay vì xuất hiện tại hàng loạt sự kiện, BTS muốn dành nhiều thời gian hơn cho ARIRANG Tour - chuyến lưu diễn được đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới mong đợi sau quãng thời gian dài chờ đợi nhóm tái hợp trên sân khấu.

V chia sẻ rằng BTS đã có cơ hội gặp lại những người hâm mộ tại nhiều quốc gia, trong đó có những khán giả đã chờ đợi suốt 10, thậm chí 13 năm để được trực tiếp nhìn thấy thần tượng. Những tấm biểu ngữ mà người hâm mộ mang đến concert khiến nam ca sĩ càng cảm nhận rõ ý nghĩa đặc biệt của mỗi cuộc hội ngộ.

Theo V, một ngày biểu diễn có thể chỉ là một trong rất nhiều đêm diễn đối với nghệ sĩ, nhưng với một số khán giả, đó lại là ngày họ đã mong chờ suốt nhiều năm. Chính vì vậy, BTS muốn trân trọng từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu và gặp gỡ những người đã luôn đồng hành cùng nhóm.

Đáng chú ý, nam thần tượng cũng nhấn mạnh việc ưu tiên ARIRANG Tour không đồng nghĩa BTS xem nhẹ tình cảm của những người hâm mộ không có cơ hội tham dự concert. Các thành viên đang cùng nhau chuẩn bị thêm nhiều nội dung mới, đồng thời tìm cách để những ARMY theo dõi nhóm từ xa vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sự kết nối.

Trước đó, BTS cũng vắng mặt tại lễ trao giải MMA 2026 dù giành chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng. Điều này càng cho thấy nhóm không đặt trọng tâm vào việc xuất hiện tại các sự kiện trao giải trong giai đoạn hiện tại.

Với những chia sẻ từ V, khả năng BTS góp mặt tại GDA ở Hà Nội càng trở nên khó kỳ vọng. Dù vậy, điều mà người hâm mộ có thể chờ đợi lúc này là một hành trình ARIRANG Tour được đầu tư chỉn chu, nơi 7 thành viên có thêm cơ hội gặp gỡ trực tiếp những khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi họ trong nhiều năm.