BTS sẽ khép lại năm 2026 bằng 'dự án dài hơi nhất' tại Singapore

Vào ngày 19/10, BTS đã thông báo về sự kiện BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE thông qua nền tảng Weverse. Sự kiện sẽ diễn ra trong suốt một tháng, từ ngày 1 đến ngày 31/12, khoảng thời gian dài nhất so với tất cả các phiên bản 'THE CITY' từng được tổ chức trước đây.

Dự án này được triển khai ở quy mô quốc gia thông qua sự hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore. Cơ quan này cho biết đây là "dự án quy mô toàn thành phố lớn nhất từ ​​trước đến nay được thực hiện với một nghệ sĩ duy nhất", đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào sự kiện 'THE CITY ARIRANG' đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Các địa danh nổi tiếng tại Singapore, bao gồm Phòng trưng bày Quốc gia Singapore (National Gallery Singapore), Bảo tàng Quốc gia Singapore (National Museum of Singapore) và khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa, cũng sẽ tham gia vào dự án này.

'THE CITY' là một dự án biến các thành phố đăng cai chuyến lưu diễn thế giới của BTS thành không gian tràn ngập âm nhạc và những câu chuyện về nhóm. Dự án khởi đầu tại Seoul vào tháng 3/2026, sau đó lần lượt xuất hiện tại Las Vegas, Busan, London và New York, khoác lên các địa danh tại mỗi thành phố một diện mạo mới dựa trên chủ đề từ album phòng thu thứ năm của BTS, mang tên ARIRANG.

Trong khi đó, BTS sẽ khởi động chuyến lưu diễn châu Á tại Cao Hùng (Đài Loan) vào ngày 19/11. Tại Singapore, nhóm sẽ tổ chức bốn đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia vào các ngày 17, 19, 20 và 22/12, đây cũng là số lượng đêm diễn nhiều nhất tại một địa điểm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á lần này.