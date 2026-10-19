BTS nhuộm tím Singapore với dự án The City ARIRANG, kéo dài suốt tháng 12

BTS tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của mình thông qua dự án trải nghiệm văn hóa và âm nhạc The City ARIRANG. Singapore sẽ trở thành điểm đến cuối cùng của chuỗi hoạt động trong năm 2026, với hàng loạt chương trình được triển khai trên khắp thành phố trong suốt tháng 12. Đáng chú ý, đây cũng là dự án The City có thời gian tổ chức dài nhất từ trước đến nay của nhóm.

Ngày 19/10, BTS chính thức công bố dự án BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE thông qua nền tảng dành cho người hâm mộ toàn cầu Weverse. Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31/12, biến Singapore thành không gian trải nghiệm âm nhạc gắn liền với câu chuyện và hình ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Khác với những sự kiện âm nhạc chỉ tập trung tại một địa điểm, The City được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc và các không gian đô thị. Những địa danh nổi tiếng, cơ sở văn hóa và điểm tham quan tại Singapore sẽ được đưa vào dự án, tạo nên chuỗi trải nghiệm dành cho người hâm mộ cũng như du khách quốc tế.

Điểm đặc biệt của lần tổ chức này nằm ở quy mô hợp tác. Dự án được triển khai cùng Tổng cục Du lịch Singapore, hướng đến một chương trình mang tầm vóc toàn quốc, với các hoạt động diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau của thành phố.

Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore cho biết đây là dự án trên phạm vi toàn thành phố có quy mô lớn nhất mà cơ quan này từng thực hiện với một nghệ sĩ đơn lẻ. Đơn vị cũng bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội mang đến trải nghiệm đặc biệt cho công chúng, đồng thời nhấn mạnh việc The City ARIRANG lần đầu tiên được tổ chức tại Đông Nam Á là minh chứng cho năng lực thu hút những thương hiệu giải trí toàn cầu của Singapore.

Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều tổ chức và điểm đến nổi tiếng tại quốc đảo này. Trong số các đối tác được công bố có Mandai Wildlife Reserve, Phòng trưng bày Quốc gia Singapore, Bảo tàng Quốc gia Singapore, Resorts World Sentosa, Sentosa Development Corporation và The Kallang Group. Các đơn vị sẽ phối hợp triển khai những hoạt động thuộc dự án tại nhiều địa điểm trên khắp Singapore.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc và không gian đô thị, BTS tiếp tục đưa trải nghiệm dành cho người hâm mộ vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu biểu diễn. Những địa danh quen thuộc sẽ được làm mới theo tinh thần của album ARIRANG, mang đến các nội dung đặc trưng mà khán giả có thể trực tiếp khám phá tại địa phương.

The City vốn là dự án kết nối âm nhạc, câu chuyện của nghệ sĩ với những không gian tiêu biểu tại các thành phố tổ chức concert. Thay vì chỉ tham dự buổi biểu diễn, người hâm mộ có thể hòa mình vào bầu không khí mang dấu ấn của thần tượng thông qua những hoạt động trải nghiệm được thiết kế xuyên suốt đô thị.

Dự án bắt đầu tại Seoul vào tháng 3/2026, cùng thời điểm BTS trở lại với album ARIRANG. Sau đó, chương trình tiếp tục mở rộng đến nhiều thành phố lớn như Las Vegas, Busan, London và New York. Singapore sẽ là điểm dừng cuối cùng, khép lại hành trình The City trong năm nay.

Việc lựa chọn Singapore làm địa điểm kết thúc cũng tạo thêm sự chú ý khi quốc đảo này đồng thời là một trong những điểm đến quan trọng của chuyến lưu diễn thế giới BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. Sự kết hợp giữa concert và các hoạt động trải nghiệm hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều cơ hội tiếp cận âm nhạc của nhóm theo những cách khác nhau.

Theo lịch trình được công bố, BTS sẽ bắt đầu chặng lưu diễn châu Á vào ngày 19/11 tại Cao Hùng, Đài Loan. Riêng tại Singapore, nhóm dự kiến tổ chức bốn đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia vào các ngày 17, 19, 20 và 22/12. Đây là địa điểm có số đêm biểu diễn nhiều nhất trong một thị trường thuộc chặng lưu diễn châu Á lần này.

Với lịch trình concert dày đặc cùng dự án The City ARIRANG kéo dài trọn tháng 12, Singapore được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tâm điểm của cộng đồng người hâm mộ BTS vào dịp cuối năm. Không chỉ là nơi nhóm gặp gỡ khán giả qua những màn trình diễn trực tiếp, thành phố còn được biến thành không gian lan tỏa tinh thần âm nhạc và hình ảnh của BTS.

Sau khi mở rộng dự án qua nhiều thành phố lớn trên thế giới, BTS đang cho thấy cách một nghệ sĩ toàn cầu có thể kết nối âm nhạc với du lịch và trải nghiệm văn hóa. Với Singapore, The City ARIRANG không chỉ đánh dấu chặng cuối của dự án trong năm 2026 mà còn mở ra một hình thức tương tác rộng hơn giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và thành phố đăng cai.