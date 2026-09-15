BTS liên tiếp bị xâm phạm bản quyền tại Trung Quốc

BTS tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh luận liên quan đến vấn đề bản quyền tại Trung Quốc. Sau khi chương trình comeback của nhóm bị xem trái phép, các sản phẩm chính thức như CD SWIM cũng bị phát hiện rao bán bất hợp pháp trên một sàn thương mại điện tử có nguồn gốc Trung Quốc.

Ngày 15/9, giáo sư Seo Kyung-duk của Đại học Nữ sinh Sungshin cho biết ông nhận được phản ánh từ người hâm mộ quốc tế về việc CD single SWIM của BTS đang được bán trái phép trên Temu. Theo ông, sau khi kiểm tra, sản phẩm được rao bán công khai trên nền tảng này. Đáng chú ý, người bán thậm chí còn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho sản phẩm. Giáo sư Seo Kyung-duk gọi đây là hành vi đáng lên án và cho rằng việc một nền tảng thương mại điện tử để các sản phẩm vi phạm bản quyền xuất hiện công khai cũng là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.

CD SWIM vốn chỉ được phân phối thông qua các kênh bán hàng chính thức, trong đó có Weverse Shop. Việc sản phẩm xuất hiện trên các kênh không được cấp phép vì thế làm dấy lên lo ngại về tình trạng sao chép và phân phối trái phép các sản phẩm liên quan đến BTS. Đây cũng không phải lần đầu những sản phẩm gắn với BTS bị phát hiện được bán trái phép tại các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc.

Hồi tháng 3, ngay sau khi BTS tổ chức concert comeback tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, nhiều sản phẩm sử dụng trái phép hình ảnh và nhận diện của nhóm đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử lớn như Taobao và AliExpress.

Trong số đó có áo phông, phụ kiện sử dụng trái phép logo "ARIRANG", cũng như những sản phẩm khai thác hình ảnh của các thành viên BTS. Sự việc khi đó gây tranh luận về tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm liên quan đến màn tái xuất được người hâm mộ toàn cầu đặc biệt chờ đợi.

Giáo sư Seo Kyung-duk cho rằng tình trạng này cần sớm chấm dứt. Ông nhấn mạnh việc sử dụng trái phép nội dung và sản phẩm của người khác để kiếm lợi nhuận không thể được xem là chuyện bình thường.

Không chỉ dừng lại ở hàng hóa, vấn đề bản quyền còn từng gây chú ý khi chương trình "BTS Comeback Live: ARIRANG" được phát sóng độc quyền trên Netflix.

Màn trình diễn tại Gwanghwamun đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau thời gian dài. Chương trình nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên toàn cầu khi được Netflix phát sóng trực tiếp độc quyền. Theo Flix Patrol, chương trình từng đứng đầu tại 77 quốc gia trong số những thị trường Netflix chính thức cung cấp dịch vụ, qua đó trở thành nội dung dẫn đầu trong nhóm các chương trình được phát hành cùng thời điểm.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại là một trong những quốc gia Netflix không chính thức cung cấp dịch vụ. Đáng chú ý, chi phí bản quyền độc quyền cho chương trình comeback của BTS được truyền thông Hàn Quốc đưa tin lên tới khoảng 10 tỷ won.

Điều này tạo nên một nghịch lý đáng chú ý: trong khi nội dung chính thức được đầu tư với giá trị rất lớn và phát hành thông qua các nền tảng có bản quyền, những sản phẩm và nội dung liên quan đến BTS vẫn có thể xuất hiện dưới hình thức trái phép tại thị trường Trung Quốc.

Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của BTS, những vụ việc như vậy không chỉ liên quan đến một chiếc CD hay một món hàng lưu niệm. Đằng sau đó còn là câu chuyện về quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi của nghệ sĩ và giá trị của những sản phẩm chính thức được đầu tư công phu.

Việc SWIM tiếp tục xuất hiện trên một sàn thương mại điện tử Trung Quốc vì thế một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách các nền tảng kiểm soát hàng hóa vi phạm bản quyền, cũng như trách nhiệm của người bán trong việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Trong bối cảnh BTS đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động toàn cầu, vấn đề bảo vệ bản quyền đối với âm nhạc, hình ảnh và sản phẩm chính thức của nhóm có lẽ sẽ còn được quan tâm nhiều hơn.