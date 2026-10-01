BTS lập kỷ lục doanh thu bán vé, tour thế giới có thể chạm mốc 1 tỷ USD

Với khoảng 40 đêm diễn còn ở phía trước, tour “Arirang” của 7 chàng trai được dự báo có thể cán mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard, số liệu Boxscore mới nhất công bố ngày 30/9 cho thấy “Arirang” là chuyến lưu diễn thứ 7 của một nhóm nhạc vượt ngưỡng doanh thu bán vé 500 triệu USD. Tuy nhiên, cả 6 nhóm từng đạt thành tích này đều chơi nhạc rock, đưa BTS trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên bước vào "câu lạc bộ" đặc biệt này.

Các đêm diễn gần đây đóng góp đáng kể vào thành tích trên. Chỉ riêng trong tháng 8, khoảng 4 tháng sau khi khởi động tour tại Hàn Quốc hồi tháng 4, BTS tổ chức 12 đêm diễn, thu hút khoảng 800.000 khán giả và thu về 171,7 triệu USD từ bán vé.

Kết quả này giúp BTS lần thứ 5 dẫn đầu bảng xếp hạng các chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất tháng của Billboard. Xét số lần đứng đầu, nhóm hiện xếp sau Bad Bunny với 10 lần, cùng Beyoncé, Coldplay và Elton John với 7 lần mỗi nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc.

Doanh thu tháng 8 của BTS cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử thống kê Billboard Boxscore, chỉ sau thành tích của Beyoncé vào tháng 8/2023. Với lịch trình còn khoảng 40 đêm diễn, Billboard dự báo tổng doanh thu bán vé của “Arirang” có thể đạt 1 tỷ USD khi chuyến lưu diễn khép lại.