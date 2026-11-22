Tại lễ trao giải MAMA Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 ở Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), BTS trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất khi giành tổng cộng 5 giải thưởng. Trong đó, nhóm chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng nhất là Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year) và Album của năm (Album of the Year).

Bên cạnh hai giải thưởng Daesang, BTS còn được vinh danh ở các hạng mục Top 10 ca khúc xuất sắc nhất (Best Song Top 10), Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất (Best Male Group) và Lựa chọn của người hâm mộ (Fans' Choice).

Theo thông tin từ công ty quản lý BIGHIT Music, với hai chiến thắng quan trọng tại MAMA 2026, BTS nâng tổng số Daesang trong sự nghiệp lên 24. Thành tích này bao gồm 23 giải thưởng lớn mà nhóm giành được với tư cách tập thể và một Daesang thuộc về hoạt động solo của thành viên Jimin. Đây cũng là con số cao nhất trong lịch sử MAMA Awards, tiếp tục được chính BTS thiết lập và phá vỡ.

Thành tích tại MAMA 2026 càng có ý nghĩa khi đánh dấu sự trở lại của BTS ở hạng mục Nghệ sĩ của năm sau 4 năm. Trước đó, nhóm lần đầu tiên nhận giải thưởng này vào năm 2016 và duy trì chuỗi chiến thắng liên tiếp trong 7 năm, kéo dài đến năm 2022. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2021, BTS liên tục thâu tóm cả 4 hạng mục Daesang của MAMA Awards trong 3 năm liên tiếp. Thành tích vượt trội giúp nhóm được trao giải đặc biệt MAMA Platinum vào năm 2022.

Sau gần 4 năm vắng bóng ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, BTS một lần nữa trở lại vị trí cao nhất nhờ album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG. Đây là sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của nhóm với tư cách đội hình đầy đủ sau khoảng thời gian 3 năm 9 tháng không phát hành album phòng thu mới.

Chiến thắng lần này không chỉ ghi nhận sức ảnh hưởng của ARIRANG mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của BTS sau nhiều năm hoạt động. Album được xây dựng với định hướng thể hiện bản sắc của cả 7 thành viên ở giai đoạn trưởng thành hơn, đồng thời mang đến những suy tư về hành trình âm nhạc, văn hóa và con người của nhóm.

Do đang thực hiện lịch trình world tour, BTS không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải mà gửi lời cảm ơn đến khán giả thông qua video. Các thành viên chia sẻ rằng chiến thắng lần này đặc biệt ý nghĩa bởi diễn ra đúng 10 năm sau khi nhóm lần đầu tiên nhận Daesang tại MAMA.

BTS cũng thừa nhận từng có những băn khoăn về khả năng tiếp cận khán giả của ARIRANG, bởi album phản ánh bản sắc và những thay đổi của cả 7 thành viên sau một chặng đường dài. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ ARMY đã giúp nhóm thêm tự tin vào lựa chọn nghệ thuật của mình.

Việc BTS tiếp tục lập kỷ lục tại MAMA 2026 diễn ra trong bối cảnh nhóm đang duy trì lịch trình lưu diễn quốc tế với quy mô lớn. Bắt đầu từ ngày 19/11 tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), ARIRANG World Tour sẽ tiếp tục đi qua 7 thành phố tại châu Á với tổng cộng 21 đêm diễn. Sang tháng 2/2027, nhóm dự kiến tổ chức thêm 5 buổi biểu diễn tại hai thành phố của Australia.

Từ những chiến thắng đầu tiên vào năm 2016 đến cột mốc 24 Daesang ở MAMA 2026, BTS đã xây dựng một hành trình thành công hiếm có trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Đáng chú ý, sự trở lại của nhóm không đơn thuần là việc nối dài những kỷ lục cũ, mà còn cho thấy khả năng duy trì sức ảnh hưởng sau một giai đoạn hoạt động riêng lẻ của các thành viên.

Với ARIRANG, BTS đang mở ra một chương mới trong sự nghiệp, nơi 7 thành viên không chỉ nhìn lại hành trình đã qua mà còn khẳng định bản sắc ở hiện tại. Và việc tiếp tục tự phá kỷ lục Daesang tại MAMA 2026 chính là một dấu mốc đáng nhớ cho màn tái xuất của nhóm trên sân khấu âm nhạc quốc tế.