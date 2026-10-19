BTS khép lại năm 2026 với dự án quy mô lớn kéo dài một tháng tại Singapore

Ngày 19/10, BTS chính thức công bố dự án “BTS THE CITY ARIRANG – SINGAPORE” thông qua nền tảng Weverse. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 31/12, đánh dấu lần đầu tiên chuỗi dự án “THE CITY ARIRANG” được tổ chức tại Đông Nam Á, đồng thời lập kỷ lục về thời gian kéo dài trong lịch sử chuỗi sự kiện này.

Dự án được triển khai trên quy mô toàn thành phố với sự hợp tác của Cục Du lịch Singapore (STB).

Cơ quan này mô tả đây là dự án quy mô thành phố lớn nhất từng được thực hiện tại Singapore thông qua sự hợp tác với một nghệ sĩ duy nhất, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sức hút của sự kiện đối với người hâm mộ và du khách quốc tế.

Ảnh: Big Hit

Nhiều địa danh nổi tiếng của Singapore cũng sẽ tham gia dự án, bao gồm Phòng trưng bày Quốc gia Singapore, Bảo tàng Quốc gia Singapore và khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa.

Sự góp mặt của những địa điểm này hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ BTS những trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và du lịch.

“THE CITY” là dự án đặc biệt được triển khai tại các thành phố đăng cai chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BTS, nhằm đưa âm nhạc và câu chuyện của nhóm đến gần hơn với công chúng thông qua những hoạt động trải nghiệm tại các địa danh nổi tiếng.

Dự án khởi động tại Seoul vào tháng 3, sau đó lần lượt đến Las Vegas, Busan, London và New York.

Tại mỗi điểm dừng chân, những địa danh đặc trưng của thành phố được khoác lên diện mạo mới, lấy cảm hứng từ album phòng thu thứ năm của BTS mang tên “ARIRANG”.

Theo kế hoạch, BTS sẽ khởi động chặng lưu diễn châu Á tại Cao Hùng (Đài Loan) vào ngày 19/11. Sau đó, nhóm sẽ đến Singapore để tổ chức bốn đêm nhạc tại Sân vận động Quốc gia vào các ngày 17, 19, 20 và 22/12. Đây là số đêm biểu diễn nhiều nhất của BTS tại một quốc gia trong toàn bộ chặng lưu diễn châu Á.

Việc kết hợp bốn đêm hòa nhạc với dự án “THE CITY ARIRANG” kéo dài suốt tháng 12 được kỳ vọng sẽ biến Singapore thành điểm đến nổi bật của cộng đồng người hâm mộ BTS vào dịp cuối năm, đồng thời đánh dấu màn khép lại năm 2026 đầy ấn tượng của nhóm nhạc Hàn Quốc.