BTS, IVE, AKMU và I.O.I cạnh tranh gay gắt

Vào ngày 30/10, Melon, nền tảng âm nhạc thuộc Kakao Entertainment đã công bố danh sách đề cử cho 12 hạng mục tại MMA2026, gồm: "Nghệ sĩ của năm", "Album của năm", "Bài hát của năm" và "Tân binh của năm". Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn cho đến ngày 13/11.

Các hạng mục bình chọn gồm: Bốn giải thưởng lớn (daesang), giải thưởng chính "Global TOP10", các giải thưởng dành cho nghệ sĩ solo (nam/nữ), nhóm nhạc (nam/nữ), nhạc phim (OST) xuất sắc nhất, nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất, cùng giải thưởng phổ biến "Track Zero Choice". Đối với hầu hết các hạng mục, người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên sự kết hợp giữa thành tích nhạc số (60%), đánh giá từ hội đồng chuyên môn (20%) và kết quả bình chọn (20%). Riêng với hạng mục "Track Zero Choice", đánh giá chuyên môn chiếm 60%, trong khi thành tích nhạc số và kết quả bình chọn mỗi phần chiếm 20%.

Tổng cộng có bảy nghệ sĩ/nhóm nhạc được đề cử trong cả ba hạng mục giải thưởng lớn là "Nghệ sĩ của năm", "Album của năm" và "Bài hát của năm", gồm: BTS, AKMU, I.O.I, IVE, ILLIT, KiiiKiii và CORTIS.

Các ứng cử viên cho hạng mục 'Tân binh của năm', giải thưởng chỉ có thể giành được một lần duy nhất, gồm: SYSTEM SEOUL, HADES, ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT và TUIDE. Ở hạng mục 'Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất', các ứng cử viên là aespa, IVE, ILLIT, KiiiKiii và Hearts2Hearts. Trong khi đó, BTS, CORTIS, PLAVE, BOYNEXTDOOR và NCT WISH là những cái tên được đề cử cho hạng mục 'Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất'. Hạng mục 'Nghệ sĩ solo nữ xuất sắc nhất' gồm: IU, BOL4, Taeyeon, Jennie và Choi Ye Na.

Hạng mục mới được thiết lập mang tên 'Global TOP10' đã chọn ra 30 ứng cử viên dựa trên tổng điểm tích lũy từ 'Global-K Chart' của Melon, bảng xếp hạng tổng hợp các dữ liệu K-pop từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Kết quả bình chọn cho 'TOP10', diễn ra từ ngày 15 đến ngày 29/10, cũng sẽ được cân nhắc trong quá trình lựa chọn 'Nghệ sĩ của năm'.

Trong khi đó, sự kiện MMA2026 sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15/11, tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải mở rộng quy mô thành chương trình biểu diễn kéo dài trong hai ngày.