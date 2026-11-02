BTS giành lợi thế trong vụ kiện bản quyền tại Mỹ, nguyên đơn sửa đơn vẫn bị tòa án bác bỏ

Một vụ kiện bản quyền nhằm vào BTS và các công ty trực thuộc HYBE tại Mỹ vừa có diễn biến mới. Sau khi bị bác bỏ đơn kiện lần đầu, nguyên đơn được trao cơ hội bổ sung hồ sơ nhưng vẫn không thể thuyết phục tòa án thay đổi phán quyết.

Theo thông tin được tờ Kyunghyang Shinmun (Hàn Quốc) đăng tải ngày 1/11, Tòa án Quận phía Đông bang Virginia (Mỹ) đã bác bỏ đơn kiện sửa đổi do Melissa Mais đệ trình vào ngày 22/10 (giờ địa phương). Cùng ngày, tòa án cũng đưa ra phán quyết có lợi cho các bị đơn, bao gồm nhóm nhạc BTS và những đơn vị liên quan đến HYBE.

Trước đó, ngày 25/8, Melissa Mais đã khởi kiện BTS, HYBE, HYBE America và Big Hit Music với cáo buộc liên quan đến vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, tòa án quyết định bác bỏ đơn kiện ban đầu vì nguyên đơn chưa đưa ra được những nội dung khiếu kiện đáp ứng đầy đủ cơ sở pháp lý.

Dù vậy, thay vì khép lại vụ việc ngay lập tức, tòa án vẫn tạo điều kiện để Melissa Mais chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ. Theo yêu cầu, nguyên đơn phải nộp lại đơn kiện trước 17h ngày 9/10.

Melissa Mais đã nộp đơn sửa đổi vào ngày 8/10, sớm hơn thời hạn một ngày. Tuy nhiên, nỗ lực này không mang lại kết quả như mong đợi. Chỉ hai tuần sau, vào ngày 22/10, tòa án tiếp tục bác bỏ đơn kiện sửa đổi. Phán quyết đồng thời mang lại lợi thế pháp lý cho BTS, HYBE, HYBE America và Big Hit Music trong vụ tranh chấp.

Như vậy, dù được trao cơ hội khắc phục những thiếu sót trong hồ sơ ban đầu, nguyên đơn vẫn không thể thuyết phục tòa án chấp nhận các yêu cầu của mình. Đây được xem là diễn biến có lợi đối với BTS và các công ty liên quan, trong bối cảnh nhóm nhạc tiếp tục phải đối mặt với những tranh chấp pháp lý xoay quanh vấn đề bản quyền tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, vụ kiện của Melissa Mais hoàn toàn độc lập với một vụ kiện bản quyền khác liên quan đến ca khúc SWIM, được khởi xướng trước đó.

Cụ thể, ngày 8/7, ba nguyên đơn, trong đó có nhạc sĩ Steve Cooper, đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Trung tâm California (Mỹ), liên quan đến ca khúc SWIM. Trong vụ việc này, HYBE, BIGHIT Music cùng những cá nhân tham gia sản xuất ca khúc được nêu tên trong danh sách bị đơn. Tuy nhiên, khác với vụ kiện của Melissa Mais, các thành viên BTS không bị nêu tên với tư cách bị đơn trực tiếp.

Việc phân biệt hai vụ kiện là cần thiết bởi dù cùng liên quan đến vấn đề bản quyền và có sự xuất hiện của HYBE, đây là hai vụ việc riêng biệt, được khởi kiện tại hai tòa án khác nhau, với thành phần bị đơn không giống nhau.

Diễn biến mới nhất tại Virginia mang đến tín hiệu thuận lợi cho BTS trong một vụ kiện cụ thể. Tuy nhiên, phán quyết bác bỏ đơn kiện của Melissa Mais không đồng nghĩa với việc vụ kiện SWIM cũng đã được giải quyết hoặc những tranh chấp bản quyền khác liên quan đến HYBE đã khép lại.