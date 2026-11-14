BTS giành giải 'Album của năm' với 'ARIRANG' tại 'MMA2026'

Lễ trao giải, được biết đến với tên gọi MMA2026, đã khai mạc vào ngày 14/11 tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Album ARIRANG đã giành giải 'Album của năm' (Album of the Year), mặc dù nhóm không có mặt tại sự kiện.

BTS đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác, bao gồm LEMONADE của aespa, FLOWERING của AKMU, GREENGREEN của CORTIS và REVIVE+ của IVE. Giải thưởng này là một thành tựu lớn khác nối tiếp chuỗi thành công của album kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, do BTS vắng mặt tại buổi lễ, nhóm đã không có bài phát biểu nhận giải, khiến người hâm mộ không có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ các thành viên về chiến thắng này ngay tại sự kiện.

Được phát hành vào tháng Ba, ARIRANG đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây là album đầu tiên của nhóm sau 3 năm 9 tháng, đánh dấu sự tái hợp của các thành viên trong một sản phẩm âm nhạc mới.

Ca khúc chủ đề SWIM truyền tải quyết tâm không ngừng tiến về phía trước, ngay cả khi đối mặt với những con sóng dữ của cuộc đời. Thông điệp của bài hát tập trung vào việc tiếp tục vững bước vượt qua mọi thử thách trên hành trình phía trước.

Tám tháng sau khi ra mắt, ARIRANG vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trên toàn thế giới. Trong bảng xếp hạng Billboard 200 (bảng xếp hạng album chính của Billboard tại Mỹ) cập nhật ngày 14/11, album này đã góp mặt ở vị trí số 62.

Trước đó, album từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vào ngày 4/4 và giữ vững ngôi đầu trong ba tuần liên tiếp. Đến nay, album đã trụ vững trên bảng xếp hạng suốt 33 tuần, minh chứng cho sức hút bền bỉ kể từ khi phát hành.

Trong khi đó, ngày đầu tiên của MMA2026 có sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diễn bao gồm: I.O.I, AEN, aespa, ATEEZ, Dragon Pony, HANA, Hearts2Hearts, IDID, NCT DREAM, RESCENE, RIIZE, TUIDE, TWS và YENA. Melon Music Awards 2026 sẽ tiếp tục với ngày thứ hai vào ngày 15/11, bắt đầu lúc 6h chiều, giờ Hàn Quốc.