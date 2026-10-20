BTS giảm 12 màn hình LED xuống còn 4 tại Nam Mỹ, người hâm mộ đồng loạt phản đối

Việc thu hẹp hệ thống màn hình LED trong các buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG TOUR của BTS tại Nam Mỹ đang khiến cộng đồng người hâm mộ ARMY không khỏi bức xúc. Từ 12 màn hình như những chặng diễn trước, sân khấu tại khu vực này được cho là chỉ còn 4 màn hình LED, làm dấy lên lo ngại về trải nghiệm của khán giả, đặc biệt là những người ngồi ở vị trí xa sân khấu.

Theo trang giải trí Brazil POPLine, làn sóng phản đối bắt đầu khi người hâm mộ nhận thấy sự khác biệt đáng kể trong thiết kế sân khấu 360 độ của BTS tại Nam Mỹ so với các buổi biểu diễn trước đó ở Hàn Quốc, Mỹ, Mexico và châu Âu. Thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, trong bối cảnh nhóm chuẩn bị tổ chức loạt concert tại Brazil.

Trong những chặng diễn trước, sân khấu của BTS sử dụng hệ thống gồm 12 màn hình LED nhằm giúp khán giả theo dõi hình ảnh các thành viên từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, theo những hình ảnh được chia sẻ, cấu trúc sân khấu tại Nam Mỹ đã được điều chỉnh, với số lượng màn hình giảm xuống còn 4.

Sự thay đổi này khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về chất lượng trải nghiệm tại các địa điểm có sức chứa lớn. Với sân khấu được thiết kế theo dạng 360 độ, hệ thống màn hình đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải hình ảnh đến khán giả ở những khu vực không có tầm nhìn trực diện hoặc ở khoảng cách xa. Đặc biệt, người hâm mộ cho rằng những khán giả ngồi tại các khán đài cao và khu vực xa sân khấu có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi theo dõi biểu cảm, chuyển động cũng như các chi tiết trong phần trình diễn của nhóm.

Trên mạng xã hội, nhiều thành viên của cộng đồng ARMY đã lên tiếng yêu cầu đơn vị tổ chức làm rõ nguyên nhân của sự thay đổi. Họ cho rằng màn hình LED không đơn thuần là yếu tố trang trí mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm concert, nhất là tại những sân vận động có hàng chục nghìn người tham dự.

Một lời kêu gọi được các nhóm người hâm mộ chia sẻ nhấn mạnh: "Màn ảnh rộng không phải là thứ xa xỉ, mà là một phần trải nghiệm chúng ta bỏ tiền ra xem". Người hâm mộ đồng thời khẳng định họ hiểu rằng các buổi biểu diễn có thể cần điều chỉnh về mặt kỹ thuật, nhưng điều khiến họ không hài lòng là sự thiếu minh bạch trong quá trình thay đổi thiết kế sân khấu.

Theo đó, cộng đồng ARMY đang hướng sự chú ý đến Live Nation, đơn vị sản xuất được nhắc đến trong các phản ánh, đồng thời yêu cầu công ty đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Những tranh luận càng thu hút sự quan tâm khi sự thay đổi về cấu trúc sân khấu được cho là ảnh hưởng đến ba đêm diễn của BTS tại sân vận động Morumbi, São Paulo, Brazil, dự kiến diễn ra vào ngày 28, 30 và 31/10/2026.

Theo thông tin được POPLine đăng tải, tổng lượng khán giả dự kiến của ba buổi biểu diễn tại São Paulo có thể vượt mốc 250.000 người. Với quy mô lớn như vậy, bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến thiết kế sân khấu và khả năng quan sát cũng có thể tác động đến trải nghiệm của đông đảo khán giả.

Trước đó, những lời phàn nàn đầu tiên về việc thu hẹp hệ thống màn hình đã xuất hiện tại chặng diễn ở Bogotá, Colombia. Một số người hâm mộ cho rằng thay đổi này có thể xuất phát từ yêu cầu về diện tích hoặc đặc điểm của địa điểm tổ chức.

Tuy nhiên, giả thuyết trên chưa thể giải thích đầy đủ những điều chỉnh tại Brazil. Sân vận động Morumbi, còn được biết đến với tên thương mại MorumBIS, có sức chứa được bài viết dẫn lại là khoảng 84.458 người đối với các sự kiện quy mô lớn. Vì vậy, người hâm mộ đặt câu hỏi liệu việc giảm số lượng màn hình có thực sự xuất phát từ những hạn chế về không gian hay không.

Dù vậy, cho đến nay, nguyên nhân cụ thể của việc thay đổi thiết kế sân khấu vẫn chưa được xác nhận. Live Nation cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về những phản ánh liên quan đến hệ thống màn hình LED tại các buổi diễn ở Nam Mỹ, theo nguồn tin được dẫn.

Với BTS, sân khấu concert không chỉ là nơi các thành viên trình diễn mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng trải nghiệm âm nhạc dành cho người hâm mộ. Đối với những chương trình được tổ chức tại sân vận động lớn, hệ thống màn hình giúp kết nối nghệ sĩ với khán giả, đặc biệt là những người không thể quan sát trực tiếp sân khấu từ vị trí của mình. Chính vì vậy, vấn đề đang gây tranh cãi không chỉ nằm ở số lượng màn hình LED bị cắt giảm, mà còn liên quan đến kỳ vọng của khán giả đối với chương trình mà họ đã bỏ tiền mua vé để tham dự.

Người hâm mộ mong muốn đơn vị tổ chức giải thích rõ lý do điều chỉnh, đồng thời làm rõ liệu thiết kế sân khấu thực tế có khác biệt đáng kể so với hình ảnh tham khảo được sử dụng trong quá trình bán vé hay không.

Hiện chưa có thông tin xác nhận về phương án khắc phục hoặc khả năng khôi phục hệ thống màn hình như các chặng diễn trước. Do đó, những phản ứng của cộng đồng ARMY vẫn đang tập trung vào yêu cầu minh bạch thông tin từ phía đơn vị sản xuất.

Trong bối cảnh ARIRANG TOUR thu hút sự quan tâm lớn tại Nam Mỹ, tranh cãi này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm thông tin của ban tổ chức đối với khán giả khi có những thay đổi đáng kể trong khâu dàn dựng. Người hâm mộ không chỉ mong chờ được gặp BTS trên sân khấu mà còn kỳ vọng trải nghiệm tại concert tương xứng với sự đầu tư và mong đợi của họ.

Cần chờ thêm phản hồi chính thức từ Live Nation để xác định nguyên nhân của việc điều chỉnh hệ thống màn hình cũng như những phương án dành cho các buổi biểu diễn sắp tới của BTS tại Brazil.