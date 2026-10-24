BTS ghi danh tại 'đường đua' điện ảnh quốc tế danh tiếng với MV Swim

MV Swim của nhóm nhạc nam BTS được đề cử hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế ToruńCAMERIMAGE. (Nguồn: BigHit Music)

Theo danh sách được ban tổ chức công bố ngày 19/10 (giờ địa phương), MV Swim, ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ năm ARIRANG của BTS, góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại ToruńCAMERIMAGE 2026.

Tác phẩm sẽ cạnh tranh với 17 MV khác, được lựa chọn từ khoảng 300 sản phẩm gửi đến và đề cử từ khắp nơi trên thế giới.

Trong số các đối thủ của BTS có American Girls của Harry Styles, Hate That I Made You Love Me của Ariana Grande và Confessions II của Madonna. Các MV được đề cử dự kiến trình chiếu tại Trung tâm Hội nghị và Văn hóa CKK Jordanki trong khuôn khổ liên hoan phim. Kết quả sẽ được công bố tại lễ bế mạc ngày 14/11.

Đề cử hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại ToruńCAMERIMAGE 2026. (Nguồn: Camerimage)

Swim được phát hành ngày 20/3, đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Album ARIRANG gồm 14 ca khúc, khai thác những chủ đề gắn với bản sắc của nhóm, trải nghiệm cá nhân và sự kết nối với khán giả quốc tế.

MV do đạo diễn người Ukraine Tanu Muino thực hiện, với Nikita Kuzmenko đảm nhiệm vai trò quay phim và nữ diễn viên Lili Reinhart tham gia diễn xuất. Lấy bối cảnh biển rộng lớn, tác phẩm sử dụng một con tàu khổng lồ làm không gian chính cho câu chuyện.

Tác phẩm xoay quanh hành trình của một nhân vật nữ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bảy thành viên BTS xuất hiện với vai trò những người đồng hành, giúp nhân vật vượt qua thử thách.

Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên YouTube và vượt mốc 100 triệu lượt xem trong chưa đầy một tháng. Đến nay, tác phẩm đã đạt hơn 169 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của BTS sau khi trở lại với đội hình đầy đủ.

Việc Swim góp mặt trong danh sách đề cử tại ToruńCAMERIMAGE 2026 là dấu mốc mới đối với sản phẩm của BTS trên thị trường quốc tế, đồng thời đưa MV đến với một sân chơi chú trọng giá trị nghệ thuật hình ảnh.

Được thành lập năm 1993 tại Ba Lan, ToruńCAMERIMAGE là liên hoan phim quốc tế chuyên tôn vinh nghệ thuật quay phim và sáng tạo hình ảnh. Sự kiện đề cao vai trò của ánh sáng, bố cục, màu sắc và chuyển động máy quay trong việc kể chuyện, đồng thời ghi nhận đóng góp của các nhà quay phim đối với tác phẩm điện ảnh.

Hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất mở rộng phạm vi tôn vinh của liên hoan phim sang các sản phẩm âm nhạc, trong đó hình ảnh góp phần kể chuyện và tạo nên trải nghiệm cho người xem.