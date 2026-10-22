BTS duy trì sức hút với album 'Arirang' và tour diễn thế giới

BTS tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi album “Arirang” trụ hạng Billboard 200 suốt 30 tuần. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Theo bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 24.10, album Arirang của BTS tăng hai bậc, vươn lên vị trí thứ 41. Thành tích này đánh dấu tuần thứ 30 liên tiếp sản phẩm có mặt trên bảng xếp hạng album danh giá của Billboard, cho thấy khả năng duy trì sức hút sau nhiều tháng phát hành.

Ra mắt vào tháng 3 năm nay, Arirang từng đứng đầu Billboard 200 trong bảng xếp hạng ngày 4.4 và giữ vị trí quán quân trong ba tuần liên tiếp. Sau gần 7 tháng, album vẫn duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực về lượng tiêu thụ tổng hợp, Arirang còn tăng hai bậc trên bảng xếp hạng Top Album Sales, lên vị trí thứ 17. Đây là bảng xếp hạng phản ánh doanh số bán album, một trong những chỉ số cho thấy mức độ quan tâm của người hâm mộ đối với các sản phẩm âm nhạc.

Ở lĩnh vực nhạc số, ca khúc chủ đề Swim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý khi đứng thứ 26 trên Billboard Global 200 và thứ 9 trên Global Excl. U.S., bảng xếp hạng thống kê hoạt động nghe nhạc và tải nhạc tại các thị trường ngoài Mỹ.

Đáng chú ý, Swim đã có tổng cộng 29 tuần góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng Global Excl. U.S. kể từ khi ra mắt ở vị trí số một. Kết quả này cho thấy ca khúc vẫn duy trì lượng người nghe đáng kể tại nhiều thị trường quốc tế.

Một ca khúc khác trong album là Normal cũng xuất hiện trên hai bảng xếp hạng toàn cầu, lần lượt ở vị trí thứ 183 trên Global 200 và thứ 96 trên Global Excl. U.S.

Song song với thành tích phát hành âm nhạc, BTS còn tạo dấu ấn trên thị trường biểu diễn trực tiếp thông qua chuyến lưu diễn thế giới BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

Theo bảng xếp hạng Global Concert Pulse do Pollstar công bố ngày 16.10, tour diễn của nhóm tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong tuần thứ bảy liên tiếp.

Global Concert Pulse xếp hạng các chuyến lưu diễn dựa trên doanh thu phòng vé trung bình mỗi đêm, sử dụng dữ liệu biểu diễn được báo cáo trong ba tháng gần nhất.

Trong kỳ thống kê này, tám đêm diễn của BTS ghi nhận doanh thu trung bình 14,82 triệu USD mỗi buổi, tương đương khoảng 19,6 tỉ won. Con số này cao hơn khoảng 5,6 triệu USD so với mức doanh thu trung bình của Karol G, nghệ sĩ đứng thứ hai với dữ liệu từ 20 đêm diễn.

Tuy nhiên, đây là doanh thu trung bình của các buổi biểu diễn được thống kê, không đồng nghĩa BTS đang dẫn đầu về tổng doanh thu của toàn bộ chuyến lưu diễn.

Sau thời gian các thành viên tập trung vào hoạt động cá nhân, việc BTS đồng thời duy trì thành tích trên Billboard và thu hút khán giả tại các sân khấu quốc tế cho thấy sức hút của nhóm chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Từ khả năng giữ thứ hạng của album Arirang, thành tích của ca khúc Swim đến doanh thu các đêm nhạc, BTS tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những nhóm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường âm nhạc toàn cầu.