BTS được đề cử tại liên hoan phim quốc tế, cạnh tranh với Madonna và Ariana Grande

MV SWIM của BTS tiếp tục mang đến tin vui cho người hâm mộ khi được lựa chọn vào danh sách đề cử hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế EnergaCAMERIMAGE lần thứ 34 ở Ba Lan. Vượt qua hàng trăm tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, sản phẩm của nhóm nhạc Hàn Quốc trở thành đại diện Kpop duy nhất góp mặt trong vòng đề cử cuối cùng, cạnh tranh cùng những tên tuổi đình đám như Madonna, Ariana Grande và Harry Styles.

Theo danh sách được ban tổ chức công bố ngày 19/10 (giờ địa phương), MV SWIM - ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ năm ARIRANG của BTS đã lọt vào danh sách 18 tác phẩm được đề cử cho giải Video âm nhạc xuất sắc nhất. Trước đó, hạng mục này ghi nhận khoảng 300 tác phẩm dự thi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Việc góp mặt trong danh sách đề cử không chỉ giúp BTS tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế, mà còn đưa nhóm đến gần hơn với lĩnh vực nghệ thuật hình ảnh. Đáng chú ý, BTS là nghệ sĩ Kpop duy nhất được lựa chọn, trong khi các đối thủ đều là những tên tuổi có vị thế trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Tại hạng mục năm nay, SWIM sẽ cạnh tranh với các sản phẩm âm nhạc đến từ Madonna, Ariana Grande và Harry Styles. Trong đó, Madonna góp mặt với Confessions II, Ariana Grande có Hate That I Made You Love Me, còn Harry Styles được đề cử với American Girls.

Sự xuất hiện của BTS bên cạnh những nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng cho thấy MV SWIM được chú ý không chỉ bởi sức hút của ca khúc mà còn ở cách thể hiện bằng hình ảnh. Khác với các giải thưởng âm nhạc thường tập trung vào thành tích thương mại, Liên hoan phim quốc tế EnergaCAMERIMAGE chú trọng đến nghệ thuật quay phim, kỹ thuật hình ảnh và cách xây dựng ngôn ngữ thị giác trong các tác phẩm điện ảnh cũng như video âm nhạc.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình của BTS. Sau nhiều năm tạo dựng vị thế bằng âm nhạc và những màn trình diễn quy mô lớn, nhóm tiếp tục mở rộng phạm vi hiện diện thông qua các sản phẩm có sự đầu tư về hình ảnh và cách kể chuyện.

Ra mắt vào tháng 3/2026 cùng album ARIRANG, SWIM là ca khúc chủ đề đánh dấu một chương mới trong hoạt động âm nhạc của BTS. MV được đạo diễn bởi Tanu Muino, nhà làm phim người Ukraine từng thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc quốc tế, trong đó có MV Standing Next to You của Jungkook.

Tác phẩm còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lily Reinhart. Bối cảnh biển cả và những con tàu tạo nên không gian hình ảnh chủ đạo, góp phần xây dựng màu sắc điện ảnh cho MV. Thay vì chỉ tập trung vào những màn trình diễn, sản phẩm lựa chọn cách truyền tải câu chuyện thông qua bối cảnh, nhân vật và những khung hình giàu tính biểu đạt.

Trong MV, bảy thành viên BTS xuất hiện như những nhân vật mang đến sự động viên và sức mạnh cho người đang đối mặt với khó khăn. Hình ảnh con người vượt qua thử thách, tiếp tục tiến về phía trước và không đánh mất hy vọng được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc với phần hình ảnh.

Chính cách xây dựng này giúp SWIM có thêm chiều sâu về mặt thị giác, đồng thời tạo điều kiện để tác phẩm được nhìn nhận dưới góc độ nghệ thuật quay phim. Việc lọt vào vòng đề cử của một liên hoan phim chú trọng đến kỹ thuật ghi hình và ngôn ngữ hình ảnh vì thế mang ý nghĩa riêng đối với sản phẩm của BTS.

Được thành lập năm 1993, EnergaCAMERIMAGE là liên hoan phim quốc tế tập trung vào nghệ thuật quay phim và những giá trị thị giác trong các tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh phim truyện, sự kiện còn dành hạng mục riêng để tôn vinh các video âm nhạc có chất lượng hình ảnh nổi bật.

Với tiêu chí đánh giá này, việc SWIM lọt vào danh sách đề cử mang đến cho BTS cơ hội được ghi nhận ở một khía cạnh khác ngoài thành tích âm nhạc. MV không chỉ là sản phẩm quảng bá cho ca khúc chủ đề của album ARIRANG, mà còn được đặt cạnh những tác phẩm quốc tế để cạnh tranh về cách sử dụng hình ảnh và hiệu quả thể hiện nghệ thuật.

Liên hoan phim quốc tế EnergaCAMERIMAGE lần thứ 34 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 14/11/2026 tại thành phố Toruń, Ba Lan. Các tác phẩm được đề cử sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện, trước khi kết quả cuối cùng được công bố tại lễ bế mạc ngày 14/11.

Hiện tại, SWIM mới dừng ở vòng đề cử và kết quả chiến thắng vẫn cần chờ công bố chính thức. Dù vậy, việc trở thành đại diện Kpop duy nhất trong danh sách 18 tác phẩm đã giúp MV thu hút thêm sự chú ý từ giới chuyên môn và công chúng quốc tế.

Đối với BTS, đây là cơ hội để nhóm tiếp tục cho thấy âm nhạc đại chúng có thể kết hợp với nghệ thuật hình ảnh theo nhiều cách khác nhau. Người hâm mộ hiện có thêm lý do chờ đợi kết quả tại Ba Lan, nơi SWIM sẽ cạnh tranh cùng những sản phẩm đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.