BTS được cảnh sát Chile khen ngợi giữa vụ bắt giữ 15 người gần sân vận động

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 18/10, dẫn thông tin từ các đài truyền hình Chile như TVN và T13, cảnh sát nước này thông báo đã bắt giữ 15 người trong quá trình triển khai công tác an ninh quanh sân vận động quốc gia ở Santiago vào ngày 17/10 (giờ địa phương). Lực lượng chức năng cũng tiến hành hơn 2.500 lượt kiểm tra danh tính và phương tiện nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian BTS biểu diễn.

Đáng chú ý, dù ghi nhận các trường hợp bị bắt giữ, cảnh sát Chile vẫn đánh giá cao cách hành xử của người hâm mộ BTS. Tại buổi họp báo, Tướng Alex Bahamondes, người phụ trách khu vực phía tây thuộc lực lượng cảnh sát thủ đô, nhấn mạnh sự hợp tác và ý thức kỷ luật của cộng đồng ARMY.

Ông cho biết muốn ghi nhận và biểu dương cách ứng xử của người hâm mộ, đồng thời khẳng định họ đã hành động rất tốt, góp phần giúp tình hình trật tự công cộng được duy trì ổn định.

Theo thông tin được công bố, trong số 15 người bị bắt giữ có một trường hợp liên quan đến cáo buộc lừa đảo. Cảnh sát chưa tiết lộ lý do bắt giữ 14 người còn lại, đồng thời không xác nhận liệu những người này có phải khán giả đến xem BTS biểu diễn hay không.

Từ vụ việc liên quan đến cáo buộc lừa đảo, cảnh sát Chile cũng cảnh báo người hâm mộ cần thận trọng khi mua vé xem concert, tránh trở thành nạn nhân của các giao dịch không đáng tin cậy. Đây là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh những buổi biểu diễn quy mô lớn của các nghệ sĩ quốc tế thường thu hút lượng khán giả đông đảo, kéo theo nhu cầu mua bán vé tăng cao.

Không chỉ cảnh sát địa phương, Cảnh sát Điều tra Chile (PDI) cũng dành lời khen cho người hâm mộ BTS. Cơ quan này ghi nhận thái độ hợp tác của các khán giả khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay cũng như tại các cửa khẩu giáp Argentina, Bolivia và Peru.

Một hoạt động đáng chú ý khác diễn ra trước đó vào ngày 16/10, khi ban nhạc cảnh sát Chile biểu diễn ca khúc Dynamite của BTS tại quảng trường gần Dinh Tổng thống La Moneda. Theo T13, tiết mục được tổ chức như một lời cảm ơn dành cho khán giả đã thể hiện ý thức kỷ luật và góp phần duy trì trật tự trong đêm diễn đầu tiên của nhóm.

BTS tổ chức các đêm diễn tại sân vận động quốc gia ở Santiago vào các ngày 14, 16 và 17/10, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG. Các buổi biểu diễn tiếp tục đưa nhóm nhạc Hàn Quốc đến với người hâm mộ tại Nam Mỹ, đồng thời cho thấy sức hút của BTS tại thị trường âm nhạc quốc tế.

Việc cảnh sát Chile công khai biểu dương ARMY giữa đợt triển khai an ninh quy mô lớn là điểm đáng chú ý bên cạnh những con số về kiểm tra và bắt giữ. Trong bối cảnh các concert quốc tế đặt ra yêu cầu cao về an toàn, sự phối hợp của khán giả có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức sự kiện và duy trì trật tự công cộng.