BTS đối mặt diễn biến mới trong vụ kiện bản quyền ca khúc SWIM

Vụ kiện bản quyền xoay quanh ca khúc SWIM của BTS tại Mỹ vừa ghi nhận diễn biến mới khi BIGHIT Music không còn là bị đơn trong vụ việc. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý vẫn tiếp tục với công ty mẹ HYBE, HYBE America cùng một số nhạc sĩ liên quan. Những cáo buộc về sự tương đồng giữa SWIM và một ca khúc chưa phát hành của các nhạc sĩ Mỹ vẫn chưa đi đến hồi kết.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 23/10, phía nguyên đơn đã nộp thông báo rút đơn kiện đối với BIGHIT Music lên Tòa án Quận Trung tâm California (Mỹ) vào ngày 28/9 theo giờ địa phương. Đến ngày 30/9, tòa án hoàn tất các thủ tục liên quan, chính thức chấm dứt vụ kiện đối với công ty này.

Dù vậy, việc rút đơn chỉ áp dụng với BIGHIT Music, không đồng nghĩa toàn bộ vụ kiện đã khép lại. HYBE, HYBE America và một số nhạc sĩ tham gia sản xuất ca khúc SWIM vẫn nằm trong diện bị kiện. Vì thế, những tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và các yêu cầu bồi thường vẫn đang chờ được giải quyết thông qua thủ tục pháp lý.

Vụ kiện được khởi xướng vào tháng 7 bởi ba nhạc sĩ người Mỹ gồm Steve Cooper, John Sandler và Graylin Johnson. Họ cáo buộc SWIM - ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ năm ARIRANG của BTS có những điểm tương đồng với một sáng tác cùng tên chưa từng được phát hành của họ.

Theo nội dung đơn kiện, nhóm nguyên đơn cho biết đã hoàn thành bản demo ca khúc vào tháng 3/2025 và gửi tác phẩm này đến một số người hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Họ đồng thời khẳng định bản demo đã được chia sẻ với một số thành viên trong đội ngũ sản xuất SWIM của BTS.

Để củng cố cáo buộc, ba nhạc sĩ cho rằng hai ca khúc có những điểm tương đồng trong phần điệp khúc, hòa âm, nhịp điệu và ca từ. Từ đó, họ yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm bản quyền, đồng thời đề nghị ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng tác phẩm bị tranh chấp.

Ngoài ra, phía nguyên đơn còn yêu cầu được công nhận là đồng tác giả của ca khúc, cũng như được phân chia quyền lợi và nguồn thu liên quan. Đáng chú ý, các thành viên BTS không bị nêu tên trong vụ kiện. Tuy nhiên, những nội dung trên hiện vẫn là cáo buộc từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận của tòa án về việc có xảy ra hành vi vi phạm bản quyền hay không.

Ngay sau khi vụ kiện được đệ trình vào tháng 7, BIGHIT Music đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn đạo nhạc. Công ty cho rằng những cáo buộc từ phía nguyên đơn là tuyên bố đơn phương, đồng thời khẳng định SWIM là một tác phẩm được sáng tạo độc lập.

Đại diện công ty khi đó cho biết sẽ ứng phó thông qua các thủ tục pháp lý. Việc BIGHIT Music được rút khỏi danh sách bị đơn trong diễn biến mới nhất vì vậy thu hút sự chú ý, song chưa đủ cơ sở để kết luận rằng tòa án đã xác nhận ca khúc không vi phạm bản quyền hoặc công ty đã được tuyên vô can sau một phán quyết về nội dung vụ việc.

Theo thông tin được công bố, vụ kiện vẫn tiếp tục hướng đến HYBE, HYBE America và một số nhạc sĩ liên quan. Ngày 20/10, tòa án Mỹ cũng yêu cầu phía nguyên đơn làm rõ việc các tài liệu khởi kiện đã được tống đạt hợp lệ đến một số bị đơn là nhạc sĩ hay chưa.

Yêu cầu này cho thấy quá trình tố tụng vẫn đang được triển khai, trong đó các vấn đề về thủ tục pháp lý cần được làm rõ trước khi vụ việc có thể tiến xa hơn.

Ở thời điểm hiện tại, việc BIGHIT Music rút khỏi vụ kiện là thay đổi đáng chú ý nhất, nhưng tranh chấp bản quyền xoay quanh SWIM vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Những cáo buộc về sự tương đồng giữa hai ca khúc cần được xem xét dựa trên chứng cứ và các bước tố tụng tiếp theo, thay vì được mặc định là sự thật.

Với HYBE và các bên còn lại, diễn biến sắp tới của vụ kiện sẽ tiếp tục được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh SWIM là ca khúc chủ đề của album ARIRANG, dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động âm nhạc của BTS.