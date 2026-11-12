BTS đi vào lịch sử Kpop với thành tích đặc biệt

BTS tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc SWIM được Apple Music lựa chọn vào danh sách 100 bài hát tiêu biểu của năm 2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc Kpop góp mặt trong bảng tuyển chọn đặc biệt này, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại của 7 thành viên.

Theo thông tin được công bố ngày 11/11 từ BIGHIT Music, SWIM - ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG đã góp mặt trong playlist "Best Songs of 2026" do Apple Music công bố hôm 7/11. Danh sách quy tụ 100 ca khúc được nền tảng này lựa chọn từ những sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm.

Không dừng lại ở đó, SWIM còn xuất hiện trong nhiều playlist đáng chú ý khác của Apple Music như "A-List Pop", "Viral Hits" và "KPOPWRLD". Việc liên tiếp được lựa chọn vào các danh sách tuyển chọn của nền tảng cho thấy sức lan tỏa của sản phẩm, đồng thời phản ánh sự quan tâm dành cho màn tái xuất của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Đáng chú ý, Apple Music dành nhiều lời đánh giá tích cực cho màn trở lại của nhóm. Nền tảng này nhận định sự tái xuất cùng album ARIRANG là khoảnh khắc mà Kpop đã chờ đợi trong thời gian dài, khi những kỳ vọng được tích lũy suốt nhiều năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Theo Apple Music, BTS đã góp phần định hình lại dòng chảy Kpop trong năm 2026.

Song song với dấu ấn tại Apple Music, BTS vẫn duy trì thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Album ARIRANG hiện đứng ở vị trí thứ 62 trên Billboard 200 trong tuần xếp hạng mới nhất, qua đó nối dài chuỗi 33 tuần liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng album danh giá của Billboard. Trước đó, sản phẩm từng ra mắt ở vị trí số 1 và duy trì ngôi đầu trong 3 tuần liên tiếp.

Ở phương diện nhạc số, SWIM cũng cho thấy sức bền đáng kể. Ca khúc tăng 5 bậc so với tuần trước, vươn lên vị trí thứ 28 trên Billboard Global 200. Tại Billboard Global Excl. US (bảng xếp hạng toàn cầu không tính thị trường Mỹ), sản phẩm giữ vị trí thứ 14. Trong khi đó, ca khúc NORMAL thuộc cùng album cũng góp mặt ở vị trí thứ 114 trên bảng xếp hạng này.

Những thành tích nối tiếp nhau cho thấy sức hút của BTS không chỉ tập trung vào thời điểm phát hành mà còn được duy trì sau nhiều tháng. Đặc biệt, việc SWIM được Apple Music vinh danh trong danh sách 100 ca khúc tiêu biểu năm 2026 càng củng cố vị thế của nhóm trong bức tranh âm nhạc quốc tế.

Trong thời gian tới, BTS sẽ tiếp tục đưa âm nhạc đến gần hơn với người hâm mộ thông qua chặng lưu diễn Đông Nam Á thuộc khuôn khổ "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'". Khởi động từ ngày 19/11 tại Cao Hùng (Đài Loan), chuyến lưu diễn dự kiến đi qua 5 thành phố gồm Cao Hùng, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Jakarta, với tổng cộng 15 đêm diễn.

Với những dấu ấn liên tiếp từ bảng xếp hạng đến các nền tảng âm nhạc lớn, BTS đang cho thấy màn tái xuất cùng ARIRANG không đơn thuần là sự trở lại được mong đợi, mà còn là một trong những dấu ấn nổi bật của Kpop trong năm 2026.