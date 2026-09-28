BTS đánh dấu sự trở lại của những 'ông hoàng K-pop' tại 'MTV VMAs 2026'

Đây là màn tái xuất của nhóm sau quãng thời gian tạm nghỉ kéo dài 3 năm 9 tháng để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi lễ diễn ra vào ngày 27/9 (giờ địa phương) ở Nhà hát Peacock tại Los Angeles, BTS đã giành được ba giải thưởng: "Bài hát của năm", "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" (Best Group) và "K-pop xuất sắc nhất" (Best K-Pop). Ca khúc SWIM, bài hát chủ đề trong album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG được phát hành vào tháng Ba vừa qua đã chạm đến trái tim khán giả khi truyền tải thông điệp hy vọng về việc kiên cường bơi qua những con sóng dữ. Đáng chú ý, giải thưởng "Bài hát của năm" (Song of the Year), giải thưởng mà BTS giành được sau lần đầu tiên được đề cử trong suốt 5 năm qua, được xem là một trong những danh hiệu cao quý nhất tại lễ trao giải MTV VMAs.

BTS đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Bring Your Love của Madonna và Sabrina Carpenter, Stateside của PinkPantheress và Zara Larsson, cùng Where is my husband! của RAYE.

Ở các hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" và "K-pop xuất sắc nhất", họ đã giành chiến thắng trước các nhóm nhạc K-pop khác như BLACKPINK, CORTIS và KATSEYE. Ở hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" (Best Group), BTS một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lần chiến thắng trong lịch sử giải thưởng. Trước đó, BTS đã giành giải thưởng này trong 4 năm liên tiếp từ năm 2019 đến 2022. Với việc mang về chiếc cúp thứ năm trong năm nay, nhóm đã vượt qua kỷ lục cũ của chính mình để thiết lập thành tích giành nhiều chiến thắng nhất mọi thời đại ở hạng mục này.

Do đang bận rộn với chuyến lưu diễn thế giới, BTS không thể trực tiếp tham dự buổi lễ nhưng đã chia sẻ cảm nghĩ thông qua công ty quản lý Big Hit Music: "Chúng tôi chân thành cảm ơn ARMY vì tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ. ARIRANG là album đánh dấu một khởi đầu mới đối với chúng tôi, vì vậy giải thưởng này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin rằng, việc giành được giải thưởng lớn Bài hát của năm cho ca khúc SWIM hoàn toàn là nhờ vào tất cả những ai yêu mến âm nhạc của nhóm. Bảy thành viên chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc và màn trình diễn tuyệt vời".