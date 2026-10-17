BTS cùng 4 'ông lớn' Kpop từ chối GRAMMY 2027: Làn sóng tẩy chay chưa từng có tiền lệ?

Một động thái gây chú ý đang diễn ra trước thềm GRAMMY Awards 2027 khi BTS cùng các nghệ sĩ thuộc bốn công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc được cho là không gửi tác phẩm tham gia hạng mục mới mang tên Best Asian Pop Music Performance. Quyết định này làm dấy lên cuộc tranh luận về cách GRAMMY nhìn nhận âm nhạc châu Á, đồng thời đặt ra câu hỏi về vị thế thực sự của Kpop trên sân khấu âm nhạc quốc tế.

Theo bài viết đăng ngày 16/10 của tờ Dailian (Hàn Quốc), các nghệ sĩ thuộc HYBE, YG Entertainment, JYP Entertainment và SM Entertainment đều vắng mặt trong danh sách tác phẩm dự thi ở hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại GRAMMY lần thứ 69. Thông tin được trang chuyên phân tích GRAMMY The GRAMMY Guru đề cập ngày 15/10, theo giờ Hàn Quốc.

Đáng chú ý, sự vắng mặt này không chỉ liên quan đến BTS mà còn bao gồm nhiều tên tuổi nổi bật của Kpop như BLACKPINK, TWICE, Stray Kids, aespa và Hearts2Hearts. Các nghệ sĩ trực thuộc những nhãn đĩa của HYBE như BigHit Music, Belift Lab, ADOR và Source Music cũng được cho là không tham gia hạng mục mới. Nếu thông tin trên được xác nhận đầy đủ, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh Kpop ngày càng có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Thay vì xem GRAMMY là cơ hội để mở rộng sự hiện diện tại một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, các công ty và nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc dường như đang thể hiện sự dè dặt trước cách thức phân loại mới.

Best Asian Pop Music Performance là hạng mục được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố vào tháng 6/2026, với mục tiêu tôn vinh các màn trình diễn nhạc pop đến từ châu Á, bao gồm những thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay sau khi được công bố, hạng mục này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh việc liệu có phù hợp khi xếp các nền âm nhạc có lịch sử, ngôn ngữ và đặc trưng nghệ thuật khác nhau vào chung một nhóm chỉ dựa trên yếu tố địa lý.

Theo những ý kiến phản đối được Dailian đề cập, cách phân loại này có thể phản ánh góc nhìn lấy phương Tây làm trung tâm, thay vì đánh giá âm nhạc dựa trên đặc điểm nghệ thuật và sức ảnh hưởng của từng tác phẩm. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi liệu việc tạo ra một hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á có vô tình giới hạn cơ hội để các nghệ sĩ khu vực cạnh tranh ở những hạng mục chính của GRAMMY hay không.

Đây cũng là vấn đề nhạy cảm đối với Kpop. Trong nhiều năm qua, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường nội địa, sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo và đạt được nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Vì vậy, việc xếp Kpop vào một hạng mục riêng dành cho nhạc pop châu Á khiến một bộ phận khán giả lo ngại rằng dòng nhạc này có thể bị nhìn nhận như một phân khúc khu vực, thay vì một phần của thị trường pop toàn cầu.

Dẫu vậy, cần phân biệt giữa mục tiêu mở rộng sự ghi nhận dành cho âm nhạc châu Á và những lo ngại về cách thức thực hiện. Việc thành lập một hạng mục riêng có thể tạo thêm cơ hội để các nghệ sĩ trong khu vực được chú ý, nhưng hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào tiêu chí xét giải, quy trình bình chọn và mối quan hệ với các hạng mục hiện có.

Trong số những nghệ sĩ được nhắc đến, BTS là cái tên sớm thể hiện lập trường đối với hạng mục mới. Theo Dailian, ngày 29/7, nhóm tuyên bố không gửi album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG để tranh giải ở hạng mục Best Asian Pop Music Performance. Thông điệp của BTS được diễn giải theo hướng đề cao giá trị phổ quát của âm nhạc: âm nhạc không nên bị phân chia bởi khu vực địa lý hay ngôn ngữ, mà cần được lắng nghe và yêu mến vì chính bản thân nó.

Quan điểm này phần nào phản ánh hành trình phát triển của BTS. Từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, BTS đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới, đưa nhiều sản phẩm đến với công chúng quốc tế và góp phần gia tăng sự chú ý dành cho Kpop. Với nhóm, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện bản sắc văn hóa mà còn có khả năng kết nối những người đến từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Bởi vậy, việc BTS từ chối gửi ARIRANG vào hạng mục mới được xem là một tuyên bố đáng chú ý về cách nhóm muốn âm nhạc của mình được đánh giá. Thay vì tham gia một hạng mục được phân định theo khu vực, BTS thể hiện mong muốn tác phẩm được tiếp nhận như một sản phẩm âm nhạc có giá trị độc lập.

Tuy nhiên, việc không gửi tác phẩm dự thi ở một hạng mục cụ thể không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ từ chối toàn bộ GRAMMY. Động thái này cần được hiểu trong phạm vi hạng mục đang gây tranh luận, thay vì mặc nhiên xem đó là sự quay lưng hoàn toàn với giải thưởng.

Kể từ khi ra đời năm 1959, GRAMMY nhiều lần đối diện với những tranh luận liên quan đến tính đại diện, tiêu chí đánh giá và cơ hội dành cho nghệ sĩ ngoài phương Tây. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng mang tính toàn cầu, những tranh luận ấy tiếp tục trở nên đáng chú ý khi các dòng nhạc đến từ châu Á, Mỹ Latin và nhiều khu vực khác mở rộng sức ảnh hưởng.

Với Kpop, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc có thêm một hạng mục giải thưởng. Điều quan trọng hơn là cách các nghệ sĩ được nhìn nhận trong hệ thống giải thưởng quốc tế: họ được đánh giá dựa trên chất lượng và sức ảnh hưởng của tác phẩm, hay chủ yếu được phân loại theo nguồn gốc địa lý? Nếu các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc thực sự đồng loạt không tham gia hạng mục mới, GRAMMY có thể phải đối mặt với câu hỏi về mức độ hấp dẫn và tính đại diện của giải thưởng ngay từ mùa đầu tiên. Sự vắng mặt của những tên tuổi lớn không tự động khiến hạng mục mất đi giá trị, nhưng chắc chắn có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của công chúng và cuộc tranh luận xung quanh tiêu chí xét giải.

Mặt khác, cũng cần thận trọng khi gọi đây là một chiến dịch tẩy chay tập thể đã được phối hợp chính thức. Thông tin về việc không có tác phẩm của nghệ sĩ thuộc bốn công ty lớn xuất hiện trong danh sách dự thi cho thấy một xu hướng đáng chú ý, nhưng tự nó chưa chứng minh các công ty đã cùng nhau thống nhất một chiến lược chung.

GRAMMY lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 ở Los Angeles, Mỹ. Khi thời điểm trao giải đến gần, cách Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ triển khai hạng mục Best Asian Pop Music Performance và phản ứng từ các nghệ sĩ châu Á sẽ tiếp tục là chủ đề được quan tâm.

Cuộc tranh luận lần này vì thế không chỉ xoay quanh một giải thưởng mới. Đằng sau sự vắng mặt của những tên tuổi hàng đầu Kpop là câu hỏi lớn hơn về cách âm nhạc vượt qua ranh giới ngôn ngữ và địa lý để được công nhận trên phạm vi toàn cầu. GRAMMY có thể mở rộng cánh cửa cho âm nhạc châu Á, nhưng để cánh cửa ấy thực sự có ý nghĩa, cách phân loại và đánh giá nghệ sĩ cũng cần nhận được sự đồng thuận từ chính những người mà giải thưởng muốn tôn vinh.