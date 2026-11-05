BTS chính thức thoát cáo buộc đạo nhạc

BTS vừa đón nhận tin vui liên quan đến những tranh chấp bản quyền âm nhạc khi vụ kiện cáo buộc ca khúc SWIM đạo nhạc chính thức đi đến hồi kết. Đáng chú ý, ba nguyên đơn đã chủ động rút toàn bộ đơn kiện chỉ sau khoảng 4 tháng khởi kiện, giúp nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc khép lại thêm một tranh chấp pháp lý gây nhiều chú ý.

Theo thông tin được OSEN đăng tải ngày 5/11, dẫn nguồn từ Billboard và các phương tiện truyền thông Mỹ, ngày 4/11 (giờ địa phương), ba nguyên đơn gồm Steve Cooper, John Sandler và Graylin Johnson đã nộp hồ sơ đề nghị tòa án cho phép rút toàn bộ vụ kiện liên quan đến ca khúc SWIM của BTS.

Trước đó, vào tháng 7, ba người này khởi kiện HYBE, HYBE America, BIGHIT Music, nhà sản xuất Ryan Tedder cùng các nhạc sĩ tham gia sáng tác ca khúc. Họ cáo buộc SWIM có nhiều điểm tương đồng đáng kể với một bản demo chưa từng được phát hành, cũng mang tên SWIM, do chính họ sáng tác.

Theo lập luận của các nguyên đơn, vào tháng 3 năm ngoái, họ từng gửi bản demo cho một số người trong ngành âm nhạc để giới thiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong số những người tiếp nhận bản thu có các lãnh đạo thuộc một công ty xuất bản âm nhạc. Ba người cho rằng bản demo sau đó được nghe và chia sẻ với những người khác, trong đó có các nhạc sĩ tham gia thực hiện SWIM ucủa BTS.

Để củng cố cáo buộc, nhóm nguyên đơn còn thuê chuyên gia âm nhạc phân tích, so sánh hai ca khúc và khẳng định phát hiện những điểm tương đồng. Tuy nhiên, phía BIGHIT Music kiên quyết bác bỏ những nhận định này, nhấn mạnh rằng đây chỉ là những cáo buộc một chiều từ phía nguyên đơn.

Công ty tuyên bố SWIM là sản phẩm sáng tạo độc lập, đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp pháp lý cứng rắn để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ và những người tham gia sản xuất âm nhạc.

Việc ba nguyên đơn bất ngờ chủ động rút toàn bộ đơn kiện sau khoảng 4 tháng khiến vụ tranh chấp chính thức khép lại. Dù vậy, động thái này không đồng nghĩa với việc tòa án đưa ra phán quyết xác nhận BTS không vi phạm bản quyền trong vụ kiện nói trên, bởi vụ việc kết thúc theo thủ tục rút đơn từ phía nguyên đơn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu BTS giành được kết quả thuận lợi trong các tranh chấp liên quan đến bản quyền âm nhạc thời gian gần đây. Trước đó, ngày 22/10, nhóm cũng được tòa án xử thắng trong vụ kiện do Melissa Mays khởi xướng.

Người này cáo buộc BTS sử dụng trái phép chất liệu âm nhạc của mình trong 6 ca khúc thuộc album phòng thu thứ năm ARIRANG, bao gồm cả ca khúc SWIM. Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn kiện với nhận định rằng phía nguyên đơn không đưa ra được những tình tiết cụ thể đủ sức chứng minh cho các cáo buộc.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, BTS liên tiếp khép lại hai vụ tranh chấp bản quyền có liên quan đến âm nhạc trong album ARIRANG. Một vụ bị tòa án bác bỏ vì thiếu căn cứ cụ thể, trong khi vụ còn lại kết thúc sau khi các nguyên đơn chủ động rút đơn kiện.

Những diễn biến này được xem là tin vui đối với BTS, đặc biệt trong bối cảnh nhóm đang tập trung cho các hoạt động âm nhạc và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG. Sau những tranh cãi pháp lý, việc các vụ kiện lần lượt khép lại giúp nhóm có thêm điều kiện tập trung vào hành trình âm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu.