BTS chinh phục Argentina sau 13 năm chờ đợi, ARMY bật khóc giữa mưa lớn

Sau 13 năm chờ đợi kể từ ngày BTS ra mắt, người hâm mộ tại Argentina cuối cùng cũng được chứng kiến nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn trong đêm concert đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ. Bất chấp mưa lớn, gió mạnh và nhiều giờ chờ đợi, hàng nghìn ARMY vẫn kiên trì có mặt để chào đón thần tượng. Đặc biệt, khoảnh khắc khán giả đồng thanh hát ARIRANG cùng BTS đã trở thành điểm nhấn đầy xúc động, cho thấy sức mạnh kết nối của âm nhạc vượt qua mọi khoảng cách địa lý và văn hóa.

Ngày 21/10 (giờ địa phương), BTS tổ chức đêm diễn đầu tiên tại sân vận động Único Diego Armando Maradona ở La Plata, thành phố nằm về phía nam thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đây là cột mốc đặc biệt đối với cộng đồng ARMY tại quốc gia Nam Mỹ, những người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm để được gặp trực tiếp bảy thành viên trên sân khấu quê nhà.

Trước giờ biểu diễn, không khí bên ngoài sân vận động đã vô cùng náo nhiệt. Người hâm mộ xếp hàng từ sáng sớm, kiên nhẫn chờ đợi hơn 4 tiếng đồng hồ để vào bên trong. Thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều người bị ướt sũng, nhưng không làm giảm đi sự háo hức của đám đông.

Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian chờ đợi, các fan không chỉ động viên nhau mà còn cùng chụp ảnh, trao tặng những món quà nhỏ và trò chuyện dù trước đó chưa từng quen biết. Nhiều người hâm mộ từ Mexico, Peru, Paraguay và Costa Rica cũng vượt quãng đường xa để có mặt tại sự kiện.

Đối với ARMY Argentina, đây không đơn thuần là một buổi hòa nhạc mà còn là giấc mơ đã được nuôi dưỡng trong suốt 13 năm. Argentina vốn nổi tiếng với văn hóa cổ vũ cuồng nhiệt, không chỉ trong bóng đá mà còn ở các sự kiện âm nhạc. Trước đó, ban nhạc Coldplay từng tổ chức thành công 10 đêm diễn tại quốc gia này vào năm 2022, cho thấy sức nóng đặc biệt của khán giả địa phương.

Tuy nhiên, với BTS, ý nghĩa của đêm diễn lần này còn nằm ở hành trình gắn bó lâu dài giữa nhóm và người hâm mộ. Sau nhiều năm chỉ có thể theo dõi thần tượng qua màn hình, ARMY Argentina cuối cùng cũng được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí concert của bảy chàng trai.

Ngay khi BTS xuất hiện và mở màn bằng ca khúc Hooligan, sân vận động lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò. Những hình ảnh của các thành viên được trình chiếu trên màn hình lớn càng khiến khán giả phấn khích. Tiếp nối là Aliens và Run BTS, trong khi hàng nghìn chiếc lightstick ARMY Bomb tạo nên biển ánh sáng rực rỡ giữa khán đài.

Một trong những điểm đáng chú ý là tinh thần ủng hộ đồng đều dành cho cả bảy thành viên. Văn hóa "OT7" của cộng đồng người hâm mộ BTS tiếp tục được thể hiện rõ nét khi bất kỳ thành viên nào xuất hiện cũng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Jungkook gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha và đề nghị khán giả cùng tạo nên một đêm đặc biệt tại Buenos Aires. Trong khi đó, V bày tỏ sự bất ngờ trước bầu không khí sôi động, cho biết anh khó có thể hình dung những đêm diễn tiếp theo sẽ còn cuồng nhiệt đến mức nào.

Trong suốt chương trình, BTS trình diễn 23 ca khúc, bao gồm những bản hit quen thuộc như Fake Love, SWIM, Butter và Dynamite. Người hâm mộ liên tục hát theo, tạo nên bầu không khí náo nhiệt từ đầu đến cuối.

Đặc biệt, màn trình diễn Body to Body trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc khi khán giả đồng thanh cất lên giai điệu dân ca Hàn Quốc Arirang. Dù những biểu ngữ do câu lạc bộ người hâm mộ chuẩn bị bị ướt mưa và không thể sử dụng như dự định, tiếng hát vang lên từ phía bên kia bán cầu vẫn tạo nên hình ảnh đáng nhớ. Khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tình yêu của ARMY dành cho BTS mà còn cho thấy cách âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc có thể chạm đến trái tim khán giả ở một quốc gia cách xa hàng nghìn kilomet.

Sức nóng của đêm diễn tiếp tục tăng cao khi các thành viên BTS xuất hiện trong trang phục áo đấu của đội tuyển bóng đá Argentina. Với một quốc gia mà bóng đá được xem như niềm tự hào dân tộc, hình ảnh này càng khiến khán giả thích thú.

Trên khán đài, một tấm biển viết bằng tiếng Hàn với nội dung "Jimin à, em yêu anh hơn Messi" thu hút sự chú ý. Câu nói hài hước nhưng đầy tình cảm này cho thấy sức hút của Jimin đối với người hâm mộ Argentina, nơi Lionel Messi được tôn vinh như một trong những biểu tượng thể thao vĩ đại nhất.

Bên cạnh đó, sự đa dạng trong cách thể hiện tình yêu dành cho BTS cũng trở thành hình ảnh đáng nhớ. Một nữ khán giả lớn tuổi mặc áo khoác denim thêu tên cả bảy thành viên, trong khi nhiều người khác lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ hanbok hiện đại để hòa mình vào không khí sự kiện.

Tuy nhiên, giữa sự phấn khích của đám đông, vấn đề an toàn vẫn được các thành viên đặc biệt quan tâm. Trước tình trạng khán giả liên tục nhảy và va chạm vào nhau theo văn hóa cổ vũ "pogo", Jimin và J-Hope nhiều lần nhắc nhở người hâm mộ không chen lấn, xô đẩy và hãy tận hưởng chương trình một cách an toàn.

Maria, 56 tuổi, một khán giả đứng gần sân khấu, chia sẻ rằng lưng bà đau nhức vì bị đám đông đẩy liên tục. Dù vậy, bà vẫn cảm thấy ấn tượng trước sự quan tâm của Jimin dành cho người hâm mộ.

Không chỉ khán giả Argentina, nhiều người hâm mộ từ các quốc gia lân cận cũng xem concert lần này là một dấu mốc không thể bỏ lỡ. Trên sân khấu, RM gửi lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha, nhắc lại hành trình 13 năm và bày tỏ sự biết ơn vì tình yêu nồng nhiệt mà người hâm mộ đã dành cho nhóm. V hô vang "Aguante, ARMY" (ARMY cố lên), còn Jin khẳng định khán giả Argentina là những người tuyệt vời nhất. Những lời chia sẻ gần gũi này càng khiến bầu không khí trở nên xúc động sau nhiều giờ người hâm mộ chịu mưa gió để chờ đợi thần tượng.

Một phóng viên của truyền thông địa phương, người đã yêu mến BTS từ năm 15 tuổi, thậm chí không giấu được những giọt nước mắt trong lúc tác nghiệp. Với cô, việc được chứng kiến nhóm biểu diễn trực tiếp mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm dõi theo hành trình của bảy thành viên.

Rebecca, 30 tuổi, một nhân viên môi giới hải quan đến từ Paraguay, cùng những người bạn dự định tham dự cả ba ngày biểu diễn. Trong khi đó, Elina, 51 tuổi, từng sang Madrid, Tây Ban Nha, để xem BTS vì lo ngại không thể mua được vé tại Argentina. Khi được hỏi về tình yêu dành cho nhóm, cô vui vẻ đáp lại bằng một câu hỏi đầy hào hứng: "Bây giờ bạn cũng đã trở thành ARMY rồi sao?". Những câu chuyện ấy cho thấy sức hút của BTS không bị giới hạn bởi tuổi tác, quốc tịch hay khoảng cách địa lý. Từ những khán giả trẻ tuổi đến người hâm mộ trung niên, mỗi người đều có cách riêng để lưu giữ kỷ niệm với nhóm nhạc mà họ yêu mến.

Đêm diễn đầu tiên tại Argentina vì thế không chỉ là cột mốc mới trong hành trình biểu diễn quốc tế của BTS mà còn là lời hồi đáp dành cho những người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm. Giữa mưa lớn và gió mạnh, những tiếng hát, tiếng reo hò cùng khoảnh khắc Arirang vang lên đồng thanh đã tạo nên một ký ức đặc biệt.

Sau 13 năm, khoảng cách giữa BTS và ARMY Argentina cuối cùng cũng được thu hẹp. Và với những người hâm mộ có mặt tại sân vận động hôm ấy, giấc mơ được gặp thần tượng đã trở thành hiện thực, xứng đáng với tất cả thời gian, công sức và tình yêu mà họ dành cho bảy chàng trai Hàn Quốc.