BTS 'càn quét' giải thưởng tại Kids' Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải diễn ra tại Television City ở Los Angeles (Mỹ), BTS đã giành giải Nhóm nhạc hoặc bộ đôi được yêu thích nhất (Favorite Music Group or Duo). Bên cạnh đó, nhóm còn đoạt giải Album được yêu thích nhất (Favorite Album) với album phòng thu thứ năm mang tên “ARIRANG” và giải Ca khúc được yêu thích nhất (Favorite Song) cho bài hát chủ đề “SWIM”.

Kids' Choice Awards là giải thưởng do kênh truyền hình thiếu nhi Nickelodeon của Mỹ tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm trong các lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Các giải thưởng được quyết định thông qua hình thức bình chọn của người hâm mộ.

Trước đó, BTS đã bốn năm liên tiếp giành chiến thắng ở hạng mục dành cho nhóm nhạc trong giai đoạn 2020-2023. Chuỗi thành tích này từng được Guinness World Records xác nhận là kỷ lục về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục nói trên. Với chiến thắng mới nhất, nhóm tiếp tục gia tăng khoảng cách kỷ lục mà họ đang nắm giữ.

Các nghệ sĩ K-pop khác cũng ghi dấu ấn tại lễ trao giải năm nay. Thành viên Rosé của BLACKPINK trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành giải Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất (Favorite Female Artist), vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý như Taylor Swift, Sabrina Carpenter và Ariana Grande.

Trong khi đó, thành viên Jennie của BLACKPINK cùng nghệ sĩ người Australia Tame Impala giành giải Hợp tác âm nhạc được yêu thích nhất (Favorite Music Collaboration) với ca khúc “Dracula”.

Nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE, được thành lập bởi HYBE và Geffen Records, được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc nữ đột phá được yêu thích nhất (Favorite Female Breakout Artist/Group).

Bộ phim hoạt hình ăn khách của Netflix “KPop Demon Hunters” cũng tiếp tục gặt hái thành công tại lễ trao giải. Hai diễn viên lồng tiếng Ahn Hyo Seop và Arden Cho, lần lượt đảm nhận các nhân vật Jinu và Rumi, đã giành các giải Nam diễn viên lồng tiếng hoạt hình điện ảnh được yêu thích nhất (Favorite Male Animated Voice From a Movie) và Nữ diễn viên lồng tiếng hoạt hình điện ảnh được yêu thích nhất (Favorite Female Animated Voice From a Movie).

Ngoài ra, ca khúc “Golden” trong bộ phim này đã được trao giải Ca khúc trong phim được yêu thích nhất (Favorite Song From a Movie).

Ra mắt vào tháng 6/2025, “KPop Demon Hunters” tiếp tục gặt hái thành công khi giành giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất vào tháng 3 vừa qua, trong khi ca khúc “Golden” đoạt giải Ca khúc gốc xuất sắc nhất.