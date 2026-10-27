BTS biến concert thành điểm đến du lịch, dự đoán của Bang Si Hyuk đang trở thành hiện thực

Hàng chục nghìn khán giả quốc tế cùng hát vang Arirang bằng tiếng Hàn, nhiều thành phố tổ chức hoạt động chào đón BTS, trong khi các ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ ghi nhận những tác động kinh tế đáng kể. World Tour ARIRANG không chỉ đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc toàn cầu mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc, hiện thực hóa tầm nhìn của Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk về một BTS có sức hút như điểm đến du lịch.

Theo hãng thông tấn Newsis ngày 26/10, World Tour ARIRANG của BTS đang trở thành một trong những chuyến lưu diễn đáng chú ý nhất của Kpop, không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn nhờ những tác động văn hóa, xã hội và kinh tế tại các thành phố mà nhóm đặt chân đến.

Khởi động vào tháng 4 tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc, chuyến lưu diễn dự kiến có tổng cộng 88 đêm diễn, trở thành tour diễn thế giới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ Kpop xét theo số buổi diễn đã được xác nhận. Tính đến ngày 21/10, BTS đã thực hiện 57 đêm diễn, đi qua Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Từ tháng 11, nhóm dự kiến tiếp tục mở rộng hành trình sang châu Á và châu Đại Dương.

Không chỉ thu hút lượng lớn khán giả, tour diễn còn liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Global Concert Pulse của Pollstar trong 7 tuần liên tiếp, dựa trên doanh thu phòng vé trung bình trong ba tháng gần nhất theo thông tin được Newsis đề cập.

Tuy nhiên, điều khiến ARIRANG trở nên đặc biệt không đơn thuần nằm ở những con số. Từ những sân vận động chật kín người đến các hoạt động chào đón của chính quyền địa phương, BTS đang cho thấy một nghệ sĩ có thể tạo ra sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi sân khấu.

Hàng chục nghìn khán giả quốc tế cùng hát Arirang

Một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của World Tour ARIRANG là khi giai điệu dân ca truyền thống Hàn Quốc vang lên giữa những sân vận động quốc tế. Trong ca khúc Body to Body, giai điệu Arirang được lồng ghép vào phần trình diễn, tạo nên cảnh tượng hàng chục nghìn khán giả cùng hát theo bằng tiếng Hàn.

Điều đáng chú ý là khoảnh khắc này từng được Bang Si Hyuk dự đoán từ trước khi album được phát hành. Trong bộ phim tài liệu BTS: The Return ra mắt trên Netflix vào tháng 3/2026, quá trình thực hiện album mới của nhóm được hé lộ, bao gồm cả những cuộc trao đổi giữa các thành viên BTS và Bang Si Hyuk về việc đưa Arirang vào Body to Body.

Theo nội dung được công bố, Bang Si Hyuk đã thuyết phục các thành viên bằng lập luận rằng việc hơn một nửa khán giả quốc tế có thể cùng hát điệp khúc Arirang trong một buổi biểu diễn sẽ tạo nên khoảnh khắc mang tính biểu tượng.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard hồi tháng 4, người đứng đầu HYBE cũng giải thích rằng việc sử dụng chất liệu truyền thống không đơn thuần nhằm gắn nhãn Hàn Quốc cho âm nhạc BTS. Thay vào đó, ông muốn nhóm vượt qua định kiến về một nhóm nhạc nam thần tượng, khẳng định vị thế nghệ sĩ có khả năng chạm đến những cảm xúc phổ quát của con người thông qua chính cội nguồn văn hóa của mình.

Thực tế đang diễn ra trên sân khấu phần nào cho thấy ý tưởng này đã tạo được hiệu ứng đáng kể.

Tại Tokyo Dome, Nhật Bản, hồi tháng 4, khoảng 50.000 khán giả đã cùng hòa giọng trong giai điệu Arirang. Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Đài TBS sau đó quyết định phát sóng độc quyền trên truyền hình buổi diễn tại Tokyo Dome vào ngày 28/11, đồng thời nhấn mạnh cảnh tượng khán giả hát Arirang là một trong những điểm đáng chờ đợi nhất.

Ở London, tạp chí âm nhạc Hive Magazine cũng lựa chọn màn đồng ca Arirang là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của concert. Hiệu ứng tương tự tiếp tục xuất hiện tại các buổi diễn ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Việc khán giả từ nhiều quốc gia cùng hát một làn điệu dân ca bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự hưởng ứng dành cho một ca khúc. Đây còn là minh chứng cho khả năng đưa chất liệu văn hóa bản địa đến gần công chúng quốc tế thông qua âm nhạc đại chúng.

Từng có những ý kiến hoài nghi về việc đưa Arirang vào album, cho rằng cách làm này quá đề cao yếu tố dân tộc hoặc đặt ra câu hỏi về mức độ đồng thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, khi giai điệu truyền thống ấy trở thành một trong những điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất tại các sân vận động trên thế giới, lựa chọn của Bang Si Hyuk đang cho thấy sức thuyết phục riêng.

BTS không chỉ lấp đầy sân vận động mà còn khiến cả thành phố chuyển động

Nếu những màn đồng ca Arirang cho thấy sức ảnh hưởng văn hóa của BTS, các hoạt động chào đón tại nhiều thành phố lại phản ánh một khía cạnh khác: nhóm nhạc đang trở thành lý do để người hâm mộ và cả những người không thường xuyên nghe K-pop tìm đến một địa điểm.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard hồi tháng 4, Bang Si Hyuk từng mô tả BTS là một nghệ sĩ có sức hút giống như điểm đến du lịch. Theo quan điểm này, nhóm không chỉ được yêu thích bởi cộng đồng người hâm mộ mà còn khiến những người chưa phải fan cũng muốn trực tiếp trải nghiệm một buổi biểu diễn.

Diễn biến của World Tour ARIRANG đang khiến nhận định ấy trở nên rõ nét hơn.

Tại Mỹ, hạt El Paso thuộc bang Texas tuyên bố cuối tuần diễn ra concert là "BTS Weekend" và trao tặng nhóm danh hiệu "Estimado Amigo". Bang Illinois cũng công bố ngày 27 và 28/8 là "BTS Day" nhân dịp các buổi biểu diễn tại Chicago. Trong khi đó, thành phố Los Angeles dành khoảng thời gian từ ngày 1 đến 8/9 để tổ chức "BTS Week".

Những hoạt động này cho thấy sự hiện diện của BTS không chỉ là một sự kiện giải trí diễn ra trong vài giờ. Các buổi biểu diễn còn trở thành dịp để địa phương tổ chức hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại Nam Mỹ, sức ảnh hưởng của nhóm thậm chí còn được thể hiện qua sự chào đón ở cấp quốc gia.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chính thức mời BTS đến Phủ Tổng thống. Khi các thành viên xuất hiện trên ban công cùng bà để chào người hâm mộ, khoảng 50.000 người đã tập trung tại quảng trường Zócalo, khu vực trung tâm thủ đô Mexico City.

Hình ảnh này cho thấy sức hút của BTS không nhất thiết phải gắn với một sân vận động hay một buổi hòa nhạc. Chỉ riêng sự xuất hiện của nhóm cũng đủ tạo nên một sự kiện thu hút lượng lớn người tham gia.

Sức ảnh hưởng của BTS còn được phản ánh qua các số liệu kinh tế tại những thành phố tổ chức concert.

Theo Newsis, tại Bogotá, Colombia, nơi nhóm biểu diễn trong hai ngày 2 và 3/10, hơn 100.000 lượt khán giả đã tham dự các buổi diễn. Cơ quan quan sát du lịch trực thuộc cơ quan du lịch Bogotá ước tính hai đêm concert có thể tạo ra tác động kinh tế khoảng 99 tỷ peso Colombia.

Không chỉ các dịch vụ trực tiếp quanh địa điểm tổ chức hưởng lợi, nhu cầu đi lại và lưu trú cũng tăng lên đáng kể. Lượng đặt vé máy bay đến Bogotá trong khoảng thời gian trước và sau concert tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 43% khán giả được thống kê đến từ những thành phố khác hoặc từ nước ngoài.

Những con số này cho thấy một bộ phận đáng kể khán giả đã phải di chuyển để tham dự concert, kéo theo nhu cầu sử dụng khách sạn, nhà hàng, phương tiện giao thông và các dịch vụ du lịch khác.

Tại Brazil, lượng người tham gia đợt đặt vé trước cho concert ở São Paulo lên tới khoảng 630.000. Trong khi đó, tại Lima, Peru, số người chờ mua vé được ghi nhận ở mức 520.000, vượt xa sức chứa của địa điểm biểu diễn.

Bộ Thương mại và Du lịch Peru dự báo hơn 50.000 người sẽ đến Lima vì các buổi diễn của BTS, tạo ra tác động kinh tế khoảng 18,7 triệu USD, trong lĩnh vực du lịch. Phòng Thương mại Lima thậm chí ước tính tổng hoạt động kinh tế có thể đạt 200 triệu sol.

Các số liệu trên là những ước tính về tác động kinh tế được các cơ quan liên quan đưa ra, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đều là doanh thu trực tiếp của BTS hay ban tổ chức concert.

Dù vậy, chúng cho thấy giá trị của một chuyến lưu diễn quy mô lớn không chỉ nằm ở doanh thu bán vé. Khi nghệ sĩ trở thành động lực thu hút du khách, các ngành dịch vụ tại địa phương cũng có cơ hội hưởng lợi từ dòng người và nhu cầu tiêu dùng phát sinh.

Đây chính là điểm khác biệt giữa một buổi biểu diễn thông thường và một sự kiện có khả năng tạo ra hiệu ứng du lịch trên diện rộng.

Tầm nhìn về BTS thế hệ mới dần thành hình

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard hồi tháng 4, Bang Si Hyuk từng nhấn mạnh album phòng thu thứ năm ARIRANG phải mở ra một chương mới cho BTS, thay vì chỉ tiếp nối những thành công trước đó.

Sau khoảng bốn năm hoạt động nhóm không đầy đủ, sự trở lại của cả bảy thành viên đặt ra yêu cầu không nhỏ: BTS cần duy trì bản sắc đã làm nên tên tuổi, đồng thời chứng minh khả năng phát triển trong một giai đoạn mới.

Với định hướng đó, ARIRANG không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mang tên gọi gắn với văn hóa Hàn Quốc. Album còn thể hiện nỗ lực kết nối cội nguồn văn hóa với những cảm xúc có tính phổ quát, đồng thời mở rộng trải nghiệm của khán giả từ âm nhạc sang các hoạt động văn hóa và du lịch.

Xu hướng này cũng phù hợp với sự thay đổi của ngành công nghiệp biểu diễn toàn cầu. Theo phân tích thị trường biểu diễn châu Á do Pollstar công bố ngày 7/10, Irene Chan, Giám đốc điều hành AsiaWorld-Expo tại Hong Kong, đề cập đến xu hướng khán giả tìm kiếm những sự kiện kết hợp âm nhạc với văn hóa, thời trang, nghệ thuật và ẩm thực.

Nói cách khác, khán giả ngày càng có xu hướng xem concert như một trải nghiệm tổng thể, gắn với việc khám phá địa điểm và tận hưởng những hoạt động bên ngoài sân khấu.

BTS đang trở thành một ví dụ tiêu biểu cho sự chuyển dịch này. Những giai điệu Arirang vang lên giữa các sân vận động quốc tế, hàng chục nghìn người tập trung chào đón nhóm tại Mexico City hay những dự báo về tác động kinh tế tại Bogotá và Lima đều cho thấy tầm ảnh hưởng của BTS đang mở rộng theo nhiều hướng.

Điều đáng chú ý là sức hút ấy không nhất thiết đòi hỏi nhóm phải từ bỏ bản sắc Hàn Quốc để tiếp cận thị trường quốc tế. Ngược lại, việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại đang tạo ra những khoảnh khắc kết nối khán giả từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

World Tour ARIRANG vì thế không chỉ là màn trở lại của một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop. Chuyến lưu diễn còn cho thấy cách một nghệ sĩ có thể biến âm nhạc thành cầu nối văn hóa, đồng thời tạo ra sức hút đủ lớn để tác động đến hoạt động du lịch và kinh tế của nhiều thành phố.

Từ dự đoán của Bang Si Hyuk về hình ảnh BTS như một điểm đến mà bất kỳ ai cũng muốn trải nghiệm, những gì đang diễn ra trên hành trình ARIRANG cho thấy tầm nhìn ấy đang dần thành hình. Và có lẽ, một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của chuyến lưu diễn chính là khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả quốc tế cùng hát vang Arirang - giai điệu bắt nguồn từ Hàn Quốc nhưng giờ đây đã vượt khỏi biên giới quốc gia để trở thành một phần của trải nghiệm âm nhạc toàn cầu.