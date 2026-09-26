BTS bất ngờ tung MV mới đầy cảm xúc

Ngày 25/9, BTS chính thức phát hành MV “Merry Go Round” trên YouTube mang đến một sản phẩm hình ảnh mới dành cho người hâm mộ. Ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 “ARIRANG” của nhóm, được phát hành vào tháng 3/2026.

MV “Merry Go Round” mang giai điệu u sầu, xoay quanh những cảm xúc và nỗi đau lặp lại trong cuộc sống. “Merry Go Round” gây ấn tượng bởi cách BTS sử dụng hình ảnh tối giản nhưng giàu tính biểu tượng.

Tông màu đen trắng, những không gian có ánh sáng tương phản cùng hình ảnh các thành viên xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau tạo nên cảm giác trầm lắng, có phần u buồn.

Hình ảnh vòng quay và những chú ngựa được lồng ghép xuyên suốt, gắn trực tiếp với tên ca khúc.

MV Merry Go Round của BTS. Ảnh: Fb BTS

MV “Merry Go Round” được phát hành trong thời điểm BTS vừa hoàn thành chặng lưu diễn tại Bắc Mỹ thuộc world tour “ARIRANG”.

Theo Korea.net dẫn nguồn từ BigHit Music, nhóm đã thực hiện 31 buổi biểu diễn tại 12 thành phố, thu hút khoảng 1,92 triệu khán giả. Tất cả các buổi diễn đều bán hết vé.

Riêng 4 đêm diễn tại Los Angeles đã thu hút khoảng 282.000 khán giả, cho thấy sức hút lớn của BTS trong lần trở lại sân khấu với đội hình đầy đủ.

Không chỉ đạt lượng khán giả ấn tượng, BTS còn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu bán vé tour tích lũy trong quý III.

Số liệu được công bố ngày 23/9 (giờ Hàn Quốc), tính trong giai đoạn từ ngày 13/11/2025 đến ngày 12/8/2026.

BTS cũng đã dẫn đầu bảng xếp hạng với tour diễn thế giới 'ARIRANG', bắt đầu từ tháng 4. Trong giai đoạn này, nhóm đã thu về khoảng 465,8 triệu USD doanh thu từ tour diễn.

BTS. Ảnh: Hype

Việc phát hành MV “Merry Go Round” tiếp tục bổ sung thêm một sản phẩm hình ảnh cho “ARIRANG”, trong khi BTS duy trì hoạt động trên thị trường quốc tế thông qua chuyến lưu diễn quy mô lớn.

“Merry Go Round” là MV đáng chú ý trong chuỗi hoạt động của BTS trong năm 2026, đặc biệt khi nhóm đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của album “ARIRANG” thông qua âm nhạc, MV và các sân khấu trên toàn cầu.