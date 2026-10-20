BTS bất ngờ được NFL nhắc tên giữa đồn đoán về sân khấu Super Bowl 2027

BTS tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi một cầu thủ bóng bầu dục của Indianapolis Colts ăn mừng bằng vũ đạo ca khúc 2.0 của nhóm. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng ARMY thích thú, đồng thời làm dấy lên sự tò mò về khả năng nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện tại sân khấu halftime show của Super Bowl 2027.

BTS hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG world tour, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ quốc tế. Dù lịch trình bận rộn, nhóm vẫn liên tục xuất hiện trong những cuộc thảo luận liên quan đến các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đặc biệt là chương trình biểu diễn giữa giờ của giải bóng bầu dục Mỹ NFL.

Trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật giữa Indianapolis Colts và Tennessee Titans, một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến người hâm mộ BTS không khỏi phấn khích. Sau khi bắt được đường chuyền của tiền vệ Cam Ward bên phía Tennessee Titans, một cầu thủ phòng ngự của Indianapolis Colts đã ăn mừng bằng động tác vũ đạo lấy cảm hứng từ ca khúc 2.0 của BTS.

Màn ăn mừng này không phải hành động ngẫu hứng. Trước đó, vào mùa hè năm nay, cầu thủ nói trên từng chia sẻ rằng anh sẽ thực hiện một động tác tri ân BTS sau khi có pha đánh chặn đầu tiên trong mùa giải. Khi cơ hội xuất hiện, anh đã giữ đúng lời hứa, đưa vũ đạo của nhóm nhạc Kpop vào một khoảnh khắc đáng nhớ trên sân bóng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tình cảm mà cầu thủ dành cho BTS, đồng thời gắn thẻ các thành viên với hy vọng họ sẽ nhìn thấy màn tri ân đặc biệt này.

Sự việc một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của BTS vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc. Những ca khúc và vũ đạo của nhóm đã trở thành một phần trong văn hóa đại chúng quốc tế, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao đến giải trí.

Bên cạnh khoảnh khắc được nhắc tên trên sân bóng, khả năng BTS góp mặt tại Super Bowl 2027 cũng đang thu hút sự quan tâm.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone hồi đầu năm, các thành viên từng chia sẻ về sự quan tâm đối với sân khấu biểu diễn giữa giờ của Super Bowl. Theo bài viết của Geo.tv, Jungkook từng đứng trước cơ hội trở thành nghệ sĩ biểu diễn chính tại sự kiện này, nhưng kế hoạch không thể tiến triển do lịch trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của các thành viên.

Thông tin đó khiến người hâm mộ càng tò mò về khả năng BTS trở lại với một sân khấu có sức ảnh hưởng toàn cầu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp trong các hoạt động âm nhạc, nhóm đang từng bước khẳng định lại vị thế trên thị trường quốc tế thông qua những dự án mới và chuyến lưu diễn quy mô lớn.

Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được đăng tải ngày 19/10/2026, NFL vẫn chưa chính thức công bố nghệ sĩ biểu diễn chính tại halftime show của Super Bowl LXI. Miley Cyrus, JAY-Z, Harry Styles và Justin Bieber là những cái tên được nhắc đến trong các đồn đoán về đội hình nghệ sĩ tiềm năng.

Dù vậy, việc BTS nhận được sự chú ý từ một cầu thủ NFL không đồng nghĩa nhóm đã được lựa chọn cho chương trình. Khả năng xuất hiện của nhóm vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt khi lịch trình lưu diễn hiện tại có thể tạo ra những thách thức đáng kể về thời gian và công tác tổ chức.

Theo thông tin được Geo.tv đề cập, BTS được cho là đã hủy kế hoạch xuất hiện tại Coachella. Dù nguyên nhân cụ thể không được làm rõ trong nội dung nguồn, chi tiết này tiếp tục khiến người hâm mộ quan tâm đến cách nhóm sắp xếp lịch trình giữa các hoạt động quốc tế.

Super Bowl là một trong những sự kiện thể thao được theo dõi rộng rãi nhất tại Mỹ. Sân khấu biểu diễn giữa giờ không chỉ đòi hỏi nghệ sĩ có sức hút lớn mà còn yêu cầu quá trình chuẩn bị công phu, từ dàn dựng, âm thanh, ánh sáng đến việc phối hợp với ban tổ chức. Vì vậy, nếu tham gia, BTS sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa kế hoạch biểu diễn và những chặng lưu diễn đã được lên lịch.

Trước đó, BTS từng gây chú ý khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính tại chương trình giữa giờ trong trận chung kết FIFA World Cup ngày 19/7. Theo bài viết, nhóm đã bay thẳng từ Paris sau đêm diễn cuối cùng tại đây để kịp tham gia sự kiện.

Màn xuất hiện này cho thấy khả năng đáp ứng lịch trình dày đặc của BTS, đồng thời phản ánh quy mô hoạt động quốc tế mà nhóm đang theo đuổi. Tuy nhiên, việc tổ chức một sân khấu tại Super Bowl có những yêu cầu riêng, và quy mô sản xuất của chương trình này được đánh giá là rất lớn.

Từ màn ăn mừng bằng vũ đạo 2.0 của cầu thủ Indianapolis Colts đến những chia sẻ trước đây về mong muốn biểu diễn tại Super Bowl, BTS đang có thêm lý do để được người hâm mộ nhắc đến trong cuộc đua dự đoán nghệ sĩ biểu diễn năm 2027.

Dẫu vậy, mọi thông tin hiện vẫn dừng ở mức suy đoán. NFL chưa công bố nghệ sĩ chính thức, trong khi BTS vẫn tập trung vào Arirang World Tour và các hoạt động âm nhạc của nhóm.

Nếu thực sự góp mặt tại Super Bowl LXI, BTS sẽ có cơ hội tiếp cận thêm một lượng khán giả khổng lồ thông qua sân khấu thể thao mang tầm vóc quốc tế. Nhưng liệu nhóm có thể thu xếp lịch trình để biến mong muốn này thành hiện thực hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Với sức hút toàn cầu của BTS, chỉ riêng khả năng nhóm xuất hiện tại halftime show cũng đủ khiến người hâm mộ chờ đợi. Giờ đây, điều ARMY quan tâm nhất là liệu màn tri ân bất ngờ trên sân bóng có chỉ là một khoảnh khắc thú vị, hay sẽ trở thành dấu hiệu mở đầu cho một sân khấu lớn hơn trong tương lai.