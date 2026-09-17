BTL Vùng Cảnh sát biển 4 quyết liệt chống khai thác IUU

Trong “Tháng cao điểm”, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, cụ thể nhiều biện pháp sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra, không để tàu cá vượt ranh, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết. Ảnh: Quang Vinh

Nổi bật, BTL Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức “Phiên tòa giả định”; tọa đàm, trao đổi về các quy định chống khai thác IUU với bà con ngư dân; triển khai pano, khẩu hiệu tuyên truyền tích hợp mã QR tại các cảng cá, âu tàu trọng điểm... Bên cạnh đó, các tàu thực hiện nhiệm vụ trên thực địa đã tích cực, chủ động kết hợp tuần tra, kiểm soát với với tuyên truyền pháp luật cho gần 700 tàu cá/ 4.500 thuyền viên, phát gần 3000 tờ rơi, hơn 500 Cờ Tổ quốc...

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị sơ kết “tháng cao điểm” chống khai thác IUU của BTL Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: Quang Vinh

Cùng với đó, lực lượng chức năng BTL Vùng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Kiểm tra nội dung bơi 300m trong Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Thiếu tướng Đào Bá Việt cho biết: Kết quả thực hiện “Tháng cao điểm” đã phản ánh rõ nét nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng trong suốt thời gian qua, đây là tiền đề, cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU thời gian tới.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ 02 tàu cá vận chuyển trái phép 04 thiết bị VMS của tàu cá khác (ngày 12/9/2026). Ảnh: Quang Vinh

Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải luôn xác định rõ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, từ đó tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp với tinh thần “cao điểm” trong mọi thời điểm, mọi nơi, mọi nhiệm vụ. Từ đó, góp phần sớm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, vì một nghề cá phát triển bền vững.

Kiểm tra nội dung thực hành cấp cứu thương binh trong Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Tại Hội nghị, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU.

Thủ trưởng BTL Vùng trao thưởng cho thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Cùng ngày, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Hội thi - Hội thao đã được tổ chức từ ngày 20/8 đến ngày 17/9/2026, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.