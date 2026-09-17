BTL Vùng Cảnh sát biển 4 quyết liệt chống khai thác IUU
Ngày 16/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) từ ngày 15/8 -15/9/2026. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.
Trong “Tháng cao điểm”, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, cụ thể nhiều biện pháp sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra, không để tàu cá vượt ranh, vi phạm vùng biển nước ngoài.
Nổi bật, BTL Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức “Phiên tòa giả định”; tọa đàm, trao đổi về các quy định chống khai thác IUU với bà con ngư dân; triển khai pano, khẩu hiệu tuyên truyền tích hợp mã QR tại các cảng cá, âu tàu trọng điểm... Bên cạnh đó, các tàu thực hiện nhiệm vụ trên thực địa đã tích cực, chủ động kết hợp tuần tra, kiểm soát với với tuyên truyền pháp luật cho gần 700 tàu cá/ 4.500 thuyền viên, phát gần 3000 tờ rơi, hơn 500 Cờ Tổ quốc...
Cùng với đó, lực lượng chức năng BTL Vùng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.
Thiếu tướng Đào Bá Việt cho biết: Kết quả thực hiện “Tháng cao điểm” đã phản ánh rõ nét nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng trong suốt thời gian qua, đây là tiền đề, cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU thời gian tới.
Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải luôn xác định rõ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, từ đó tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp với tinh thần “cao điểm” trong mọi thời điểm, mọi nơi, mọi nhiệm vụ. Từ đó, góp phần sớm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, vì một nghề cá phát triển bền vững.
Tại Hội nghị, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU.
Cùng ngày, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Hội thi - Hội thao đã được tổ chức từ ngày 20/8 đến ngày 17/9/2026, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/btl-vung-canh-sat-bien-4-quyet-liet-chong-khai-thac-iuu.html