BTL Vùng Cảnh sát biển 4: Lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống chiến sĩ từ cơ sở

Quang cảnh hội nghị

Quý III năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 42 cùng cấp ủy các cấp đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Nhờ đó, kết quả thực hiện dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống của quân nhân luôn được bảo đảm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BTL Vùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Đại tá Trần Nguyên Lai biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc duy trì nền nếp dân chủ và quan tâm sát sao đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Hải đoàn 42 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ; luôn gần gũi, đồng hành và giúp đỡ chiến sĩ để cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.