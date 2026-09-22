BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kết hợp huấn luyện trên biển với thực hiện tốt công tác dân vận

Tham dự chương trình có đại biểu các cơ quan BTL Cảnh sát biển; đại diện cấp ủy, chính quyền đặc khu Kiên Hải cùng gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, Nhân dân, ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Đức Thái

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026 của BTL Cảnh sát biển 4. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Thái

Tại chương trình, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho các đại biểu xem phóng sự về nhiệm vụ IUU của đơn vị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phòng chống tác hại của ma túy, các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cứu sinh cho ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Ảnh: Đức Thái

Bên cạnh đó, Tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đồn Biên phòng Nam Du đã trực tiếp tới các tàu cá đang khai thác hải sản vùng biển ven bờ quần đảo Nam Du và các tàu đang neo đậu để tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cứu sinh cho bà con ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thái

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mong muốn thông qua hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ một phần nào để bà con vượt qua khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực trên con đường tới trường.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà đỡ đầu cho các cháu học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: Đức Thái

Đại tá Dương nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU; đồng hành, hỗ trợ ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khai thác hải sản an toàn, đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Thái Dương tặng quà chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. Ảnh: Đức Thái

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 20 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tiếp tục đỡ đầu cho 3 cháu học sinh nghèo học giỏi (9 triệu đồng/cháu/năm), tặng 20 ảnh Bác Hồ, 200 lá cờ Tổ quốc, 60 áo phao cứu sinh và phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.