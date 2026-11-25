Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Trần Văn Xuân -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại khu vực Phú Quốc.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, năm 2026, mặc dù tình hình trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp, song Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng điểm toàn diện các mặt công tác của Bộ Quốc phòng.

Nổi bật là duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, có nhiều cách làm hay, đổi mới sáng tạo; các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đối ngoại được bảo đảm kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, đã theo dõi, chỉ đạo 301 lượt tàu xuồng thực hiện các nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU, đi được trên 248 nghìn hải lý an toàn, góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 12 vụ/13 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 822,1797 gam ma túy các loại; kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 352 vụ/363 tàu; thu giữ hơn 962 nghìn lít dầu D.O, gần 395 nghìn kg hải sản, 01 tàu cá; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản nộp ngân sách Nhà nước hơn 40 tỷ đồng.

Đơn vị đã bắt giữ 11 vụ/12 tàu/77 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 11 thiết bị VMS của tàu cá khác.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam.

Với những kết quả, thành tích đạt được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được đề nghị tặng Cờ Thi đua Bộ Quốc phòng năm 2026.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong năm 2026.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình trên biển, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đào Bá Việt tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” năm 2026 cho các tập thể

Đại tá Bùi Đại Hải tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2026 cho các cá nhân

Tại Hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.