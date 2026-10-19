BTL Vùng Cảnh sát biển 4 gặp mặt chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng nhấn mạnh, cán bộ, hội viên phụ nữ đã luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thái Dương mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng

Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, chúc chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Bày tỏ trước sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Thiếu tá QNCN Dương Thị Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ phát biểu hứa hẹn quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” và “Gia đình Văn hóa”. Phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Phú Quốc

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng còn tổ chức tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Phú Quốc; thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc.

Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phụ nữ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.

phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc

Các hoạt động góp phần động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.