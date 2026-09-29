BTL Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển

Trước đó, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật đến các mặt bảo đảm phục vụ diễn tập. Các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, nghị quyết, tổ chức thông qua, phê duyệt đúng quy định; đồng thời làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thái

Quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, nắm chắc nội dung, thực hiện đúng quy trình, yếu lĩnh, động tác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Mặc dù thời tiết có thời điểm không thuận lợi, mưa, sóng gió diễn biến thất thường, ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức và thực hành các nội dung trên biển, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đã xử lý, thực hiện đúng quy trình, hoàn thành tốt các bài bắn và nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận. Ảnh: Đức Thái

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. Đại tá yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm hội nghị đã chỉ ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.

Các tàu, xuồng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thực hành xử trí các tình huống trên biển. Ảnh: Đức Thái

Bên cạnh đó, cần quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Thái

Kết quả diễn tập và những kinh nghiệm được rút ra là cơ sở để BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam.

Tại hội nghị, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026.