Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đồng chí Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục địa phương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ngành Giáo dục trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng mong muốn thời gian tới, các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ đơn vị trong công tác tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt là phối hợp tổ chức hiệu quả Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở.

Hải đoàn 42 tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Cà Mau, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đoàn công tác của Hải đoàn 42 do đồng chí Thượng tá Trịnh Minh Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Hoạt động thăm, chúc mừng các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn thể hiện tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đối với đội ngũ những người làm công tác giáo dục.

Đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, tăng cường phối hợp giữa đơn vị với ngành Giáo dục các địa phương, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới.