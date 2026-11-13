BTL Cảnh sát biển 3: Siết chặt phòng, chống IUU, quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' EC

Tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm của ngư dân

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác, thu mua và kinh doanh thủy sản; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đơn vị phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ các lực lượng chức năng phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, tập trung vào các nội dung như đăng ký, đăng kiểm tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản; duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS); ghi nhật ký khai thác và thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đặc biệt, các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được nhấn mạnh trách nhiệm không đưa tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; không tháo gỡ, vô hiệu hóa hoặc cố tình làm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản và nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng chức năng còn hướng dẫn ngư dân chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu cá, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị an toàn trước mỗi chuyến biển; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì liên lạc và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố trên biển.

Các đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, những nội dung pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tế hoạt động khai thác thủy sản. Qua đó, giúp ngư dân nhận thức rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng quy định.

Chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm

Không chỉ tập trung vào chủ tàu và ngư dân, hoạt động tuyên truyền lần này còn hướng đến các tiểu thương, cơ sở thu mua, kinh doanh thủy sản tại cảng cá Cát Lở.

Các lực lượng chức năng phổ biến trách nhiệm chấp hành quy định trong hoạt động thu mua, vận chuyển và kinh doanh thủy sản; vận động tiểu thương không thu mua, tiêu thụ sản phẩm khai thác bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hoặc không có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đồng thời, các tiểu thương được khuyến khích chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến khai thác IUU. Việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản ngay từ khâu thu mua có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngăn chặn sản phẩm khai thác bất hợp pháp thâm nhập vào chuỗi cung ứng.

Dịp này, các đơn vị đã phát 300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp chấp hành pháp luật mà còn động viên ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đơn vị phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến từng ngư dân.

Hoạt động tuyên truyền tại cảng cá Cát Lở thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá trong công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Đằng sau mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ là sinh kế của ngư dân mà còn là trách nhiệm đối với tài nguyên biển, chủ quyền quốc gia và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vì vậy, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà cần trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và tiểu thương.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của cộng đồng ngư dân, những hoạt động tuyên truyền thiết thực sẽ góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm; chung tay cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.