BTC VMAs 2026 tiết lộ nguồn gốc giải thưởng đặc biệt trao cho Taylor Swift

Danh hiệu Artist Director Honors dành cho Taylor Swift tại MTV Video Music Awards 2026 không phải là một ý tưởng được chuẩn bị từ trước trong một kế hoạch công bố rộng rãi. Theo nhà sản xuất Van Toffler, đây là quyết định được ê-kíp VMAs hình thành sau khi nhìn lại toàn bộ hành trình nghệ thuật và sự phát triển của Taylor Swift, đặc biệt ở vai trò đạo diễn các sản phẩm âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Van Toffler - nhà sản xuất MTV Video Music Awards lần đầu chia sẻ cụ thể về quá trình hình thành danh hiệu Artist Director Honors dành cho Taylor Swift.

Ông cho biết ý tưởng xuất hiện khi đội ngũ MTV, các nhà sản xuất và ê-kíp thực hiện chương trình cùng nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Theo Toffler, Taylor Swift là nghệ sĩ không chỉ thành công trước ống kính mà còn ngày càng thể hiện rõ dấu ấn cá nhân ở phía sau máy quay.

"Chúng tôi nhìn vào hành trình nghệ thuật và sự phát triển của Taylor. Cô ấy là nghệ sĩ đã tỏa sáng cả trước lẫn sau máy quay, ở nhiều thể loại âm nhạc", Van Toffler chia sẻ.

Nhà sản xuất này cũng nhắc lại mối liên hệ lâu năm giữa Taylor Swift và MTV. Khi còn điều hành MTV Networks, CMT nằm trong phạm vi phụ trách của ông và Taylor Swift từng được vinh danh tại đây với ca khúc Tim McGraw. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện tại một chương trình của MTV tổ chức ở Radio City, tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ trong hành trình của cô.

Nhìn lại những thay đổi của Taylor Swift qua nhiều năm, ê-kíp sản xuất VMAs cho rằng đây là thời điểm thích hợp để ghi nhận một khía cạnh ngày càng quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. "Cô ấy đã phát triển rất nhiều và chúng tôi cảm thấy đây sẽ là một cách tuyệt vời để tôn vinh những gì cô ấy đã làm. Vì vậy, cả nhóm trong ê-kíp sản xuất đã cùng quyết định thực hiện điều đó và liên hệ với Taylor cùng đội ngũ của cô ấy. Chúng tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra thuận lợi", Toffler nói.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 27/9, Taylor Swift chính thức bước lên sân khấu nhận Artist Director Honors. Người trao giải cho cô là Dakota Johnson - bạn thân của Taylor Swift, đồng thời góp mặt trong MV Patient Zero, ca khúc mới của nữ ca sĩ được công chiếu ngay tại VMAs.

Theo Van Toffler, chính Taylor Swift là người lựa chọn Dakota Johnson cho khoảnh khắc đặc biệt này. Ông đánh giá nữ ca sĩ dành sự nghiêm túc rất lớn cho mọi khía cạnh trong quá trình thực hiện các sản phẩm hình ảnh. "Cô ấy xem công việc đó rất nghiêm túc ở mọi khía cạnh. Những video của cô ấy không khác gì những bộ phim ngắn", nhà sản xuất nhận xét.

Sự ghi nhận dành cho Taylor Swift càng trở nên đáng chú ý khi cô đồng thời giành giải Video of the Year với MV The Fate of Ophelia. Nữ ca sĩ dành chiến thắng này để tưởng nhớ huyền thoại Dolly Parton, người qua đời vào tháng 8 ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư.

Van Toffler cho rằng Taylor Swift không ngừng tìm kiếm những cách mới để phát triển nghệ thuật. Theo ông, sức hút của nữ ca sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở khả năng kết hợp âm thanh với hình ảnh để tạo nên một thế giới riêng cho từng sản phẩm. "Cô ấy không ngừng tiến về phía trước và tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Đó không chỉ là âm nhạc mà còn là khía cạnh hình ảnh được kết hợp với âm nhạc. Cô ấy thực sự là một nghệ sĩ có tầm nhìn", Toffler nhận định.

Đáng chú ý, trước khi VMAs 2026 diễn ra, nhà sản xuất điều hành Bruce Gillmer từng khiến công chúng tò mò khi nói về Artist Director Honors. Trong cuộc trao đổi với AP Entertainment, ông gọi đây là sự mở rộng từ Video Vanguard Award và cho rằng danh hiệu mới thậm chí có thể có tầm vóc lớn hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc ý tưởng, Gillmer chỉ tiết lộ rằng "hạt giống của ý tưởng" đến từ một nguồn bên ngoài mà ông không muốn nói thêm.

Những chia sẻ mới của Van Toffler phần nào làm rõ hơn câu chuyện phía sau danh hiệu đặc biệt này. Thay vì chỉ ghi nhận thành công của Taylor Swift trên sân khấu, Artist Director Honors tập trung vào khả năng sáng tạo hình ảnh và vai trò ngày càng rõ nét của cô trong quá trình xây dựng các sản phẩm âm nhạc.

Tại VMAs 2026, Taylor Swift rời lễ trao giải với hai chiếc cúp trong tổng số 11 đề cử. Ngoài Video of the Year cho The Fate of Ophelia, cô còn chiến thắng ở hạng mục Best Direction với Opalite. Bên cạnh đó, Taylor Swift được đề cử ở hàng loạt hạng mục khác như Best Choreography, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Visual Effects, Best Pop Song, Best Album, Artist of the Year và Song of the Summer.

Đặc biệt, chiến thắng Video of the Year giúp Taylor Swift tiếp tục ghi dấu trong lịch sử VMAs khi nâng tổng số lần giành giải thưởng này lên con số 4. Cùng với Artist Director Honors, những thành tích tại VMAs 2026 cho thấy một khía cạnh khác trong hành trình của Taylor Swift: từ một ca sĩ đứng trước máy quay trở thành nghệ sĩ ngày càng tham gia sâu vào việc kể câu chuyện bằng hình ảnh.

Với Taylor Swift, âm nhạc dường như không còn dừng lại ở những giai điệu hay ca từ. Mỗi MV đang trở thành một phần trong thế giới nghệ thuật mà cô trực tiếp định hình và đó cũng chính là lý do VMAs lựa chọn dành cho cô một danh hiệu đặc biệt chưa từng có tiền lệ như Artist Director Honors.