BTC 'Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền': Chương trình chỉ phát hành vé mời, không bán vé

Đúng 11h11 ngày 11/11, tại trụ sở Tòa soạn Báo Thể thao và Văn hóa, số 11 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Ban Tổ chức đã phát vé mời miễn phí cho khán giả có nhu cầu theo dõi chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền. Vé mời dành cho công chúng chỉ được phát duy nhất trong ngày 11/11.

Ngay chiều cùng ngày, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng rao "pass" vé của chương trình với giá 500.000 đồng. Người đăng ghi đầy đủ thời gian, địa điểm tổ chức, kèm ảnh chụp vé mời và đề nghị người mua nhắn tin riêng để hẹn giao dịch trực tiếp.

Thông tin rao bán vé chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước thông tin này, Ban Tổ chức khẳng định chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền không bán vé. Chương trình chỉ phát hành vé mời, trong đó vé dành cho công chúng được trao miễn phí tại buổi phát vé ngày 11/11. Mọi hình thức rao bán, sang nhượng vé mời để thu tiền đều không do Ban Tổ chức thực hiện.

Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả không mua bán, không nhận chuyển nhượng vé mời qua mạng xã hội để tránh mất tiền oan hoặc gặp rủi ro khi giao dịch với người lạ. Mọi thông tin chính thức về chương trình được đăng tải trên Báo Thể thao và Văn hóa.

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Khán giả nhận vé miễn phí tại trụ sở Tòa soạn Báo Thể thao và Văn hóa, số 11 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Ảnh: Hòa Nguyễn

Chương trình diễn ra lúc 14h ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City, tầng 3, Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Khán giả sẽ được thưởng thức những làn điệu quan họ đằm thắm, những trích đoạn chèo đậm hồn đồng bằng Bắc Bộ, những câu ví, giặm sâu lắng của xứ Nghệ, đến đờn ca tài tử, cải lương phóng khoáng, nghĩa tình của phương Nam.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Thúy Hường, NSND Thu Huyền, NSND Kiều Oanh, NSND Thanh Ngoan, NSND Tấn Giao, NSND Hồng Lựu cùng nhiều nghệ sĩ khác.